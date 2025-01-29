Землю накрыла магнитная буря 'красного' уровня: как улучшить самочувствие

Несколько дней назад на Солнце произошла чрезвычайно сильная вспышка, которая привела к существенному повышению геомагнитной активности на Земле. Наибольшее влияние этого явления население планеты почувствует 29 января.

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К-индекс, характеризующий геомагнитную активность, поднимется до отметки 6. Об этом сообщает портал Meteoagent.

В результате вспышек на Солнце на Земле могут возникнуть магнитные бури класса G1, поскольку ожидается, что корональный выброс массы (CME) пройдет через магнитное поле нашей планеты.

В течение дня 29 января ожидается солнечная активность с К-индексом 6 (красный уровень). Такой показатель свидетельствует о сильных магнитных бурях. После того, как солнечные импульсы достигают поверхности магнитосферы нашей планеты, возникает геомагнитная активность.

Такая энергия состоит из заряженных частиц – протоны и электроны, которые движутся в пространстве с чрезвычайно высокими скоростями. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам. Эти эффекты можно увидеть в форме полярных сияний, отключений радиосвязи, сбоев в работе спутников и сбоев в электросетях.

Во время магнитных бурь у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также следует учесть, что возможны проявления более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышение артериального давления и мигрень.

Метеозависимым людям во время геомагнитных бурь рекомендуют отказаться от больших физических нагрузок. По возможности этот период лучше посвятить отдыху и заботе о своем физическом и ментальном здоровье. Для этого можно принимать теплые травяные ванны, пить больше воды и не нагружать нервную систему.

Кроме того, крайне важно проводить достаточное количество времени на свежем воздухе и соблюдать режим сна. Если человек все же почувствовал какие-то изменения, можно принять контрастный душ. Однако такие процедуры следует принимать с учетом состояния здоровья.

Напомним, швейцарские ученые предупреждают, что миром распространяются мегазасухи, влияние которых ощутит все человечество. Они становятся более горячими и распространенными с 1980 года.

Как писал OBOZ.UA, метаанализ текущих последствий глобального потепления показывает, что треть всех живых видов может исчезнуть до 2100 года. Этот сценарий угрожает стать реальностью, если выбросы парниковых газов не замедлятся.

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