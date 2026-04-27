Когда будут магнитные бури в мае 2026: названы опасные даты

По предварительным прогнозам, в течение мая 2026 года геомагнитная ситуация на Земле ожидается преимущественно спокойной. Однако, не обойдется без отдельных периодов усиления магнитных бурь.

Видео дня

В частности, увеличение солнечной активности предполагается уже в первых числах последнего весеннего месяца. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA.

Когда ожидать магнитных бурь в мае

По оценкам SWPC NOAA, в мае 2026 года ожидаются преимущественно слабые геомагнитные колебания уровня G1 или ниже. Такие явления обычно не влияют существенно на работу технических систем, однако могут сказываться на самочувствии людей, чувствительных к изменениям погоды и космической активности.

Геомагнитная активность возникает под влиянием процессов на Солнце и часто имеет циклический характер, связанный с его вращением примерно каждые 27 дней, поэтому в течение месяца возможны несколько периодов нестабильности.

В мае 2026 года периоды повышенной геомагнитной активности прогнозируются ориентировочно:

– на начало месяца (1–4 мая);

– середину первой декады (10–14 мая);

– середину месяца (16–18 мая);

– третью декаду (20–23 мая);

– в конце месяца (27–30 мая).

В указанные периоды возможен кратковременный рост геомагнитной активности или возникновение слабых магнитных бурь, тогда как в другие дни магнитосфера Земли, по прогнозам, будет оставаться относительно стабильной.

Магнитная активность Земли меняется в зависимости от Солнца

В то же время специалисты по космической погоде подчеркивают, что точные даты усиления этого природного явления заранее определить невозможно, поскольку прогнозы регулярно обновляются в краткосрочной перспективе, и могут меняться в зависимости от активности Солнца.

В эти периоды возможно кратковременное повышение геомагнитной активности или слабые магнитные бури. В остальные дни магнитосфера Земли, по предварительным прогнозам, будет оставаться относительно стабильной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!