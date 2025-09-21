Землю накроет 'красная' магнитная буря: названа опасная дата

На планете Земля сохраняется повышенная геомагнитная активность, вызванная мощными вспышками на поверхности Солнца. После нескольких дней относительного затишья ожидается новая магнитная буря "красного" уровня.

Видео дня

Уже 22 сентября К-индекс геомагнитной активности поднимется до отметки 4,7. Об этом сообщает портал Meteoagent.

Серия вспышек на Солнце

В период с 18 по 21 сентября наблюдались слабые магнитные бури. Очередная магнитная буря "красного уровня" накроет Землю уже 22 сентября.

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный К-индекс. К сильной магнитной буре относятся активности с показателем 5 и выше. После того, как солнечные импульсы достигают поверхности магнитосферы нашей планеты, возникает геомагнитная активность.

Как улучшить самочувствие

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие, особенно у метеозависимых людей. Наиболее частые симптомы: головная боль, слабость, бессонница, раздражительность, снижение концентрации, повышение артериального давления или обострение хронических болезней.

Соблюдение элементарных правил поможет улучшить самочувствие во время магнитной бури. При этом не обязательно прибегать к определенному лечению, важно лишь соблюдать размеренный темп жизнедеятельности.

Режим и расслабление

Спите не менее 7–8 часов, желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Отдыхайте больше, избегайте переутомления. Занимайтесь дыхательными упражнениями, йогой или медитацией. Ограничьте стрессовые ситуации – они могут усугубить симптомы.

Питание и вода

Пейте больше воды (1,5–2 л/сутки), чтобы поддержать давление и обмен веществ. Употребляйте легкую пищу, богатую калием и магнием: бананы, курагу, орехи, овсянку, зелень. Ограничьте кофе, алкоголь, жирное и соленое.

Физическая активность

Легкие прогулки на свежем воздухе (особенно утром). Избегайте интенсивных тренировок – организму нужен покой.

Что предшествовало

В течение августа и в начале сентября на Солнце наблюдалась повышенная активность, которая выражалась в серии вспышек. В связи с этим ожидается серия геомагнитных возмущений, которые могут вызвать магнитные бури. Самая сильная за последние три месяца магнитная буря была зафиксирована 15 сентября. Она была вызвана крупной корональной дырой на Солнце и почти достигла уровня сильной бури G3. Геомагнитные возмущения продолжались несколько дней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!