Землю на Новый год накроет мощная магнитная буря: как улучшить самочувствие

Утром в воскресенье, 29 декабря, на Солнце произошла мощная вспышка класса X1.1, вызвав сильные перебои в радиосвязи в некоторых частях Земли. Сильная магнитная буря ожидается на планете в Новый год, 31 декабря и 1 января.

Видео дня

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), вспышка на Солнце произошла в северо-западной части стороны звезды, обращенной к Земле, в 07:18 по Гринвичу (09:18 по Киеву). X1.1 – один из самых мощных типов солнечных взрывов.

В настоящее время астрономы пытаются установить, спровоцировала ли вспышка выброс корональной массы, и определить какие-либо потенциальные воздействия для Земли.

Как известно, выбросы корональной массы (CME) представляют собой колоссальные извержения солнечной материи, которые, будучи направленными на Землю, могут усилить проявления северного сияния и помешать работе спутников и энергетической инфраструктуры на нашей планете.

В Новый год Землю накроет мощная солнечная буря

Если выброс действительно был, то, вероятно, вспышка может усилить полярные сияния на Земле в своего рода "солнечном фейерверке" как раз к празднованию Нового года, полагают ученые.

Так, по данным портала Мeteoagent, мощная магнитная буря накроет Землю 31 декабря и 1 января. Во вторник сила бури достигнет K-INDEX 7 (сильная магнитная буря), а в среду, в первый день 2025 года, ослабнет до K-INDEX 5 (магнитная буря).

При этом астрономы отмечают: хотя вспышка класса X1.1 была одним из самых мощных типов вспышек, она не была самой крупной в 2024 году.

Этот "титул" достается солнечной вспышке класса X9, которая произошла 3 октября. Это была третья по величине солнечная вспышка с 2011 года и пятая по величине с 2005 года.

Как уберечь здоровье во время магнитной бури

Во время магнитной бури рекомендуется особенно тщательно соблюдать основные принципы здорового образа жизни и распорядок дня.

В частности, важно не потреблять вредную, тяжелую, жирную пищу, пить больше воды, отказаться от курения и алкоголя.

Сбалансированный рацион, насыщенный витаминами и микроэлементами, поможет укрепить иммунитет и повысить устойчивость к внешним воздействиям.

Часто из-за колебаний в магнитосфере люди страдают от головной боли, поэтому следует всегда иметь под рукой обезболивающие таблетки.

Также возможно обострение хронических болезней, особенно сердечно-сосудистых, поэтому следует запастись и соответствующими лекарствами.

Кроме того, во время солнечных бурь рекомендуется ограничить физические нагрузки, отдавпредпочтение спокойным прогулкам и релаксации.

Также следует избегать стресса и перенапряжения.

Как сообщал OBOZ.UA, Солнце сейчас находится на пике активности в своем 11-летнем цикле, когда на звезде происходит больше вспышек. Поэтому, по прогнозу ученых, в ближайшие два года следует ожидать больше мощных магнитных бурь и северных сияний.