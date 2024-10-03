Землю накрыла магнитная буря: сколько будет продолжаться и как улучшить самочувствие

В четверг, 3 октября, Землю накрыла магнитная буря красного уровня с силой – К-индексом – в 5 баллов. В последующие два дня, 4 и 5 октября, он усилится до 7.

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Спад до более комфортных 4 ожидается с воскресенья, 6 октября. Об этом свидетельствует инфографика, демонстрирующая солнечную активность на сайте Meteoagent.

Магнитные бури – это своеобразные "космические штормы", возникающие из-за активности Солнца. Когда мощные потоки заряженных частиц от Солнца достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем, что приводит к его "волнению". Это может продолжаться от нескольких часов до нескольких суток и влиять на работу различных приборов и самочувствие людей, особенно метеозависимых.

Геомагнитные бури классифицируют по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее влияние на людей.

Чтобы минимизировать влияние магнитной бури на организм, специалисты советуют:

– есть здоровую пищу и заниматься спортом;

– больше спать;

– много пить (воду, травяной чай и т.п.);

– отказаться от алкоголя и жирной пищи;

– добавить в свой рацион больше зелени и сезонных овощей;

– избегать стресса и тревожных событий;

– принимать контрастный душ перед сном;

– укомплектовать домашнюю аптечку необходимыми лекарствами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее магнитная буря с К-индексом 5 накрывала планету с 23 по 26 сентября. В такие дни рекомендуется чаще бывать на свежем воздухе – например, устраивать себе небольшие спокойные прогулки, которые также обеспечат столь важную физическую активность.

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