Зеленский выступил за множественное гражданство в Украине

Во вторник, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План внутренней устойчивости Украины, содержащий 10 пунктов. Они касаются разных направлений во многих областях.

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Одним из главных тезисов данного плана является введение в Украине множественного гражданства. "Украине нужен институт множественного гражданства. Должны признать эту реальность: украинцы – это уже глобальная нация. И должны не пытаться ограничить это, а направить в интересах Украины", – заявил Зеленский.

Следует отметить, что множественное гражданство – статус гражданства, при котором лицо последовательно признается гражданином (гражданкой) двух или более стран по законам этих стран. В некоторых странах различают гражданство лица, которое больше касается участия во внутренней политической жизни страны и национальность, относящаяся к международному статусу личности.

Множественное гражданство разрешено в большинстве стран мира, однако правила и условия могут значительно отличаться. Большинство европейских стран признают множественное гражданство. Например, Франция, Германия, Швеция и Великобритания позволяют гражданам иметь несколько паспортов. Исключения являются Австрия и Эстония, которые имеют строгие ограничения, хотя делают исключения для определенных обстоятельств.

В Америке тоже в целом поддерживают двойное гражданство. В США, Канаде, Мексике, Бразилии и Аргентине разрешено множественное гражданство без значительных ограничений.

Что касается Украины, то здесь официально признается только единое гражданство, хотя множественное гражданство фактически существует, особенно среди граждан, проживающих за границей или получивших другие паспорта. Этот вопрос активно обсуждается на законодательном уровне.

Согласно Конституции, в статье 2 Закона Украины "О гражданстве Украины" предусмотрено: "Если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины".

Вместе с тем, добровольное обретение гражданином Украины гражданства другого государства, согласно ч. 1 ст. 19 этого Закона является основанием для прекращения гражданства Украины. Однако не следует это расценивать как запрет двойного гражданства, поскольку утрата гражданства Украины происходит не автоматически с обретением гражданства другого государства, а исключительно со дня выдачи Указа Президента Украины о прекращении гражданства в отношении определенного лица.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на 1000-е сутки полномасштабной войны, 19 ноября, выступил в Верховной Раде, представив План устойчивости. Он состоит из десяти пунктов, среди которых есть вопросы единства, фронта, оружия, безопасности, культурного суверенитета и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, во время Киевского международного экономического форума в начале ноября Зеленский заявил, что Украина готовит внутренний План усиления – задачи, которые нужно выполнить стране для достижения победы в войне. Одним из его ключевых элементов будет экономический направленный на высвобождение внутренней экономической силы страны.

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