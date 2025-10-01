Скульптуры малышей-основателей Киева переодели в честь Дня защитников и защитниц. Фото

В Киеве в честь Дня защитников и защитниц Украины и Покрова Пресвятой Богородицы переодели скульптуры маленьких Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь. Один из мальчиков одет в военную форму, а у девочки на голове веночек из калины, собранной на Черниговщине.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор памятника Владимир Журавель. Фигуры расположены на Почтовой площади столицы.

Что известно

"Друзья, с днем Покрова Пресвятой Богородицы, днем украинского казачества и Днем защитников и защитниц Украины! Традиционно переодели малышей к празднику!" – говорится в сообщении.

Скульптор добавил, что костюмы для скульптур сделала его жена – Екатерина Журавель, а вышитую рубашку на Лыбеди – Валентина Легкая.

"Шевроны на Кие из подразделений, где служат мои братья Дмитрий Журавель и Руслан Журавель. Калина для венка на Лыбеди собрана в селе Покровское Черниговской области Валентиной Легкой", – уточнил Журавель.

Что предшествовало

В Украине с переходом православной церкви на новоюлианский календарь День защитников и защитниц празднуют 1 октября, в этот же день также отмечают церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот день стал особенно близким для украинцев после полномасштабного вторжения России.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц. Глава государства отметил подвиг наших воинов в борьбе против российских оккупантов и выразил уверенность, что Украина выстоит в этой войне.

