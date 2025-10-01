УкраїнськаУКР
русскийРУС

Зеленский присвоил звание Герой Украины убитому Андрею Парубию

Катя Поплюйко
Новости. Общество
1 минута
447
Зеленский присвоил звание Герой Украины убитому Андрею Парубию

Народному депутату, бывшему председателю Верховной рады Андрею Парубию присвоено звание Героя Украины посмертно. Он удостоен ордена Государства.

Видео дня

Соответствующий указ (739/2025) президент Владимир Зеленский подписал в среду, 1 октября. Документ опубликован на сайте ОП.

"За выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении ее государственности, многолетнюю политическую и общественную деятельность постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Парубию Андрею Владимировичу – народному депутату Украины (посмертно)", – указано в сообщении.

Зеленский присвоил звание Герой Украины убитому Андрею Парубию

Что предшествовало

54-летний Андрей Парубий, смерть которого стала шоком для общества, был застрелен 30 августа 2025 года на улице Ефремова во Львове. Уже 1 сентября подозреваемого в убийстве задержали. По данным следствия, 52-летний житель Львова год следил за политиком, используя три разных автомобиля.

По словам правоохранителей, следствие не исключает российский след в убийстве Андрея Парубия. Преступление имеет признаки заказного характера, к нему могут быть причастны спецслужбы РФ, считают в СБУ.

По данным источников OBOZ.UA, подозреваемый в убийстве пошел на сотрудничество со спецслужбами России, когда разыскивал своего сына-военного, который пропал без вести на войне. Россияне заказали убийство в обмен на тело погибшего военнослужащего.

Напомним, 1 сентября в Архикафедральном Соборе святого Юра прошел парастас по Андрею Парубию. Проститься с политиком пришли родственники, знакомые и просто жители Львова.

Как писал OBOZ.UA, прощание с народным депутатом и общественным деятелем Андреем Парубием состоялось 2 сентября во Львове. Политика похоронили на Лычаковском кладбище.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!