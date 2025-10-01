Зеленский присвоил звание Герой Украины убитому Андрею Парубию

Народному депутату, бывшему председателю Верховной рады Андрею Парубию присвоено звание Героя Украины посмертно. Он удостоен ордена Государства.

Видео дня

Соответствующий указ (739/2025) президент Владимир Зеленский подписал в среду, 1 октября. Документ опубликован на сайте ОП.

"За выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении ее государственности, многолетнюю политическую и общественную деятельность постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Парубию Андрею Владимировичу – народному депутату Украины (посмертно)", – указано в сообщении.

Что предшествовало

54-летний Андрей Парубий, смерть которого стала шоком для общества, был застрелен 30 августа 2025 года на улице Ефремова во Львове. Уже 1 сентября подозреваемого в убийстве задержали. По данным следствия, 52-летний житель Львова год следил за политиком, используя три разных автомобиля.

По словам правоохранителей, следствие не исключает российский след в убийстве Андрея Парубия. Преступление имеет признаки заказного характера, к нему могут быть причастны спецслужбы РФ, считают в СБУ.

По данным источников OBOZ.UA, подозреваемый в убийстве пошел на сотрудничество со спецслужбами России, когда разыскивал своего сына-военного, который пропал без вести на войне. Россияне заказали убийство в обмен на тело погибшего военнослужащего.

Напомним, 1 сентября в Архикафедральном Соборе святого Юра прошел парастас по Андрею Парубию. Проститься с политиком пришли родственники, знакомые и просто жители Львова.

Как писал OBOZ.UA, прощание с народным депутатом и общественным деятелем Андреем Парубием состоялось 2 сентября во Львове. Политика похоронили на Лычаковском кладбище.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!