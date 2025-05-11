Зеленский – украинским матерям: наш мир обязан вам всем

В воскресенье, 11 мая, президент Владимир Зеленский поздравил женщин с Днем матери. Он отметил, что прекрасная половина человечества дарит миру самое ценное – жизнь.

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Трогательное видео и слова благодарности украинский лидер разместил в своем Telegram-канале. По его словам, матери несут в себе любовь и поддержку.

"Всем украинским матерям и всем женщинам, которые дарят самое дорогое – жизнь. Наш мир обязан вам всем. За теплые объятия, материнскую любовь, поддержку и веру, за каждую молитву", – написал президент.

В ролике, который опубликовал гарант, изображены щемящие кадры с матерями. Эти сильные женщины несут в себе безграничную любовь, исцеляющую молитву и надежду.

"Где бы ты ни был, как далеко бы ни находился от дома, ее любовь, ее голос, ее молитвы всегда с тобой. И не имеет значения, кто ты: солдат, защищающий страну, менеджер в крупной корпорации, журналист, водитель или пожарный. Для нее ты всегда ее маленький ребенок. Материнская любовь вечная, безусловная и сильная. Она как крепость, она защищает от бомб, согревает в окопах, она исцеляет. Каждую ночь сердце каждой матери сжимается от тревоги за того, кто для нее целый мир, и она так ждет тот звонок или хотя бы на короткое сообщение с надеждой услышать: "Мама, я жив", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее специально к празднику OBOZ.UA собрал самые искренние поздравления, которые помогут выразить благодарность и любовь в День матери.

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