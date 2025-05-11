С Днем матери: теплые поздравления для самых родных

День матери - это особый праздник, когда каждое "спасибо" звучит еще теплее, а каждое "люблю" - более щемящее. Во второе воскресенье мая украинцы чествуют самых дорогих женщин - своих матерей. Это повод вспомнить об их заботе, безусловной любви и ежедневном самопожертвовании.

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В этот день принято дарить цветы, открытки, теплые слова или просто крепкие объятия. Даже короткое сообщение или звонок способны согреть сердце мамы. Специально к празднику OBOZ.UA собрал самые искренние поздравления, которые помогут выразить благодарность и любовь.

День матери поздравления в прозе

Моя родная мамочка, поздравляю тебя с праздником! Пусть каждый твой день будет полон света, любви и искренних улыбок.

Спасибо тебе за безграничную любовь, заботу и тепло, которые ты даришь каждый день. Желаю тебе крепкого здоровья и много радостных мгновений.

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С Днем матери, моя дорогая! Пусть все твои мечты сбываются, а счастье никогда не покидает твой дом.

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Твои руки - самые теплые, а сердце - самое доброе. Желаю тебе чувствовать нашу любовь и поддержку всегда-всегда.

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Поздравляю с праздником самую важную женщину в моей жизни! Пусть каждый день приносит тебе лишь приятные сюрпризы.

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Спасибо за жизнь, за мудрость и терпение. Желаю тебе безоблачного неба и мирного настоящего.

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В этот замечательный праздник хочу пожелать тебе здоровья, вдохновения и гармонии. Ты - мой главный ангел-хранитель.

С Днем матери! Пусть в твоей жизни будет как можно больше светлых и счастливых дней, наполненных любовью близких.

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Твоя улыбка - лучшее, что есть на свете. Пусть причин для улыбок у тебя будет множество ежеминутно.

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Моя дорогая мама, поздравляю! Желаю тебе тепла в душе, благополучия и чтобы каждый день был как праздник.

Поздравления с днем матери своими словами, до слез

Мама, ты - мое сердце, моя сила и мой дом. Спасибо за любовь, которую ты даришь каждый день, даже когда молчишь. Пусть твои глаза никогда не знают слез, кроме слез радости. С праздником тебя, самая дорогая.

Спасибо тебе, мама, за каждую бессонную ночь, за каждую молитву и ласковое слово. Без тебя я не был(ла) бы тем, кем являюсь. Пусть судьба бережет тебя так, как ты бережешь меня всю жизнь.

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Мама, ты - мой ангел на земле. Ты всегда рядом, даже когда мы далеко. Знаю, твоя любовь - вечная. Я тебя очень люблю и всегда буду молиться за твое счастье.

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Родненькая моя, с Днем матери! Твоя любовь - как объятия Бога. Без тебя этот мир не имел бы тепла. Живи долго, смейся искренне и знай, что я всегда твой ребенок, независимо от возраста.

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Мама, ты подарила мне жизнь, а вместе с ней - свет, веру и добро. Пусть каждый твой день будет полон нежности, которой ты заслуживаешь больше всего.

Ты - мое сердце, мама. Ты всегда верила в меня, даже когда я сам(а) не верил(а). В каждом моем шаге есть частичка твоей любви. Спасибо тебе за все.

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Мама, если бы я мог(могла) подарить тебе весь мир - он был бы твоим. Но я могу только обнять и сказать: я люблю тебя больше всего.

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Нет на свете теплее ладоней, чем твои. Нет более мудрых советов, чем те, что ты мне даешь. И нет более дорогого человека, чем ты. С Днем матери, моя единственная.

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Мама, твоя любовь - это то, что спасает в самые трудные минуты. Ты - свет, который ведет меня сквозь тьму. Пусть Господь благословит тебя за твое доброе сердце.

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Моя самая дорогая, спасибо за жизнь, за ласку, за счастье, которое ты сеяла во мне с первых дней. Ты - моя опора и вдохновение. С праздником тебя, мамочка. Я безгранично люблю тебя.

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День матери картинки 2025

Как поздравить маму смс с Днем матери

С Днем матери! Спасибо за твое безграничное тепло и любовь!

Мамочка, ты - самая лучшая! С праздником тебя!

Обнимаю мыслями! С Днем матери, моя родная!

Счастья, здоровья и радости, мамулечка! С праздником!

Спасибо, что всегда рядом. С Днем матери!

Люблю тебя безгранично! Счастливого праздника, мам!

Мамочка, пусть твое сердце всегда будет спокойно и счастливо!

С праздником самой родной! Ты - мое все!

Мамочка, пусть Господь хранит тебя! С Днем матери!

Твои объятия - мой дом. С праздником, мамочка!

OBOZ.UA предлагает своим читателям еще ряд теплых и трогательных поздравлений, которые вы можете отправить маме и поздравить ее с праздником.

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