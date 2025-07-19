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Зеленский присвоил звание Героя Украины еще двум военным посмертно: чем они отличились

Екатерина Дутик
Новости. Общество
6 минут
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Зеленский присвоил звание Героя Украины еще двум военным посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины с орденом "Золотая Звезда" двум украинским воинам посмертно. Наград удостоены младший сержант 3-й отдельной штурмовой бригады Виталий Карвацкий и сапер 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем "Волки Да Винчи" Олег Яровой.

Видео дня

Об этом говорится в указах №498/2025 и №499/2025, которые глава государства подписал 19 июля. В обоих документах указано, что воины награждены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" КАРВАЦКОМУ Виталию Сергеевичу – младшему сержанту (посмертно)", – говорится в указе.

Зеленский присвоил звание Героя Украины еще двум военным посмертно: чем они отличились

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ЯРОВУ Олегу Викторовичу — солдату (посмертно)", – указано в указе.

Зеленский присвоил звание Героя Украины еще двум военным посмертно: чем они отличились

В вечернем видеообращении 19 июля Зеленский отметил, что Карвацкий и Яровой были образцовыми воинами, которые вдохновляли собратьев и действительно делали все для защиты Украины.

"Я подписал указы о присвоении звания Героя Украины абсолютно храбрых украинских ребят – к сожалению, посмертно – солдата Олега Ярового и младшего сержанта Виталия Карвацкого", – отметил он.

Что известно о Виталии Карвацком

Виталий "Турист" Карвацкий был родом из Днепра. В 2021 году он окончил исторический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. До начала полномасштабной войны с Россией, в течение 2018-2019 годов, участвовал в военно-исторических реконструкциях общества "Память".

Карвацкий в начале полномасштабного вторжения РФ добровольно мобилизовался в ряды территориальной обороны. В марте 2022 года защищал Украину в составе 125-й отдельной бригады территориальной обороны Львова, заняв должность стрелка.

В течение 2022-2023 годов защитник выполнял боевые задачи на самых сложных направлениях фронта, был на передовых и принимал активное участие в сложных штурмовых операциях.

29 мая 2023 года Карвацкий опубликовал на своей странице в соцсети X (Twitter) видео горящей машины. По его словам, ее гранатой взорвал командир батальона 125 отдельной бригады Территориальной обороны, майор Андрей Селехман.

Зеленский присвоил звание Героя Украины еще двум военным посмертно: чем они отличились

Вечером того же дня "Турист" опубликовал новое видео, где рассказал, что комбат отобрал у него оружие и телефон и заставил записать извинения под угрозой уголовного дела. Это видео быстро распространилось, и дело взялось расследовать ГБР. В конце января 2024-го военный обнародовал тред о попытках перевестись из августа и о давлении, которое на него оказывали. По его словам, комбата не отстранили, а дело "замяли".

В январе 2024 года Карвацкий перевелся в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая как раз работала на Авдеевском направлении. В то время там шли интенсивные бои с врагом. В окрестностях Авдеевского коксохимического завода защитник уничтожил восемь российских пехотинцев.

Зеленский присвоил звание Героя Украины еще двум военным посмертно: чем они отличились

В марте 2024 года воин участвовал в боях за Орловку и Семеновку на Покровском направлении. А с апреля продолжил служить в должности оператора ударных FPV-дронов на Харьковском направлении.

Зеленский присвоил звание Героя Украины еще двум военным посмертно: чем они отличились

Карвацкий лично ликвидировал более 600 российских солдат, десятки единиц бронетехники, в том числе танки, БМП и БТР, а также многочисленные блиндажи и укрепленные огневые точки врага. Эти действия воина помогли существенно ослабить наступательный потенциал армии РФ.

Зеленский присвоил звание Героя Украины еще двум военным посмертно: чем они отличились

Виталий Карвацкий погиб 12 июня 2025 года в результате удара российского FPV-дрона по автомобилю, в котором он двигался на позицию.

Зеленский присвоил звание Героя Украины еще двум военным посмертно: чем они отличились

Чем отличился Олег Яровой

Олег Яровой был сапером 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем ("Волков Да Винчи") 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. В августе 2024 года в городе Украинске Донецкой области он остался один против штурмовой роты оккупантов и в течение недели отбивал атаки, чтобы удержать позицию.

Зеленский присвоил звание Героя Украины еще двум военным посмертно: чем они отличились

В сентябре 2024 года, находясь в Селидово, Яровой получил ранение во время вражеской атаки, но он отказался от эвакуации, отобрал боекомплект врага и самостоятельно организовал оборонительную позицию. Воин взял на себя управление солдатами ТрО, которые оказались в полуокружении. Благодаря этому они отбили атаки врага и стабилизировали ситуацию на этом участке фронта.

В декабре прошлого года в поселке Новопустинцы Яровой остался на позиции один на один с превосходящими силами врага. Он имел в руках только один пулемет, но даже так уничтожил более 20 российских солдат. Это помогло удержать рубеж, который имел тактическое значение для всей линии обороны его батальона.

В марте 2025 года Яровой самостоятельно научился управлять дронами и использовал их для обеспечения эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и корректировки огня. Это помогло спасти десятки жизней его собратьев.

Во время российской атаки 10 июля 2025 года 22-летний Олег Яровой погиб в стрелковом бою, защищая позицию до последнего.

Зеленский присвоил звание Героя Украины еще двум военным посмертно: чем они отличились

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский наградил орденом Свободы украинских школьников-партизан, которых российские захватчики убили в оккупированном Бердянске. 16-летние Тигран Оганнисян и Никита Ханганов погибли два года назад, успев ликвидировать местного коллаборанта и российского оккупанта.

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