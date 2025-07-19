Зеленский присвоил звание Героя Украины еще двум военным посмертно: чем они отличились

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины с орденом "Золотая Звезда" двум украинским воинам посмертно. Наград удостоены младший сержант 3-й отдельной штурмовой бригады Виталий Карвацкий и сапер 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем "Волки Да Винчи" Олег Яровой.

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Об этом говорится в указах №498/2025 и №499/2025, которые глава государства подписал 19 июля. В обоих документах указано, что воины награждены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" КАРВАЦКОМУ Виталию Сергеевичу – младшему сержанту (посмертно)", – говорится в указе.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ЯРОВУ Олегу Викторовичу — солдату (посмертно)", – указано в указе.

В вечернем видеообращении 19 июля Зеленский отметил, что Карвацкий и Яровой были образцовыми воинами, которые вдохновляли собратьев и действительно делали все для защиты Украины.

"Я подписал указы о присвоении звания Героя Украины абсолютно храбрых украинских ребят – к сожалению, посмертно – солдата Олега Ярового и младшего сержанта Виталия Карвацкого", – отметил он.

Что известно о Виталии Карвацком

Виталий "Турист" Карвацкий был родом из Днепра. В 2021 году он окончил исторический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. До начала полномасштабной войны с Россией, в течение 2018-2019 годов, участвовал в военно-исторических реконструкциях общества "Память".

Карвацкий в начале полномасштабного вторжения РФ добровольно мобилизовался в ряды территориальной обороны. В марте 2022 года защищал Украину в составе 125-й отдельной бригады территориальной обороны Львова, заняв должность стрелка.

В течение 2022-2023 годов защитник выполнял боевые задачи на самых сложных направлениях фронта, был на передовых и принимал активное участие в сложных штурмовых операциях.

29 мая 2023 года Карвацкий опубликовал на своей странице в соцсети X (Twitter) видео горящей машины. По его словам, ее гранатой взорвал командир батальона 125 отдельной бригады Территориальной обороны, майор Андрей Селехман.

Вечером того же дня "Турист" опубликовал новое видео, где рассказал, что комбат отобрал у него оружие и телефон и заставил записать извинения под угрозой уголовного дела. Это видео быстро распространилось, и дело взялось расследовать ГБР. В конце января 2024-го военный обнародовал тред о попытках перевестись из августа и о давлении, которое на него оказывали. По его словам, комбата не отстранили, а дело "замяли".

В январе 2024 года Карвацкий перевелся в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая как раз работала на Авдеевском направлении. В то время там шли интенсивные бои с врагом. В окрестностях Авдеевского коксохимического завода защитник уничтожил восемь российских пехотинцев.

В марте 2024 года воин участвовал в боях за Орловку и Семеновку на Покровском направлении. А с апреля продолжил служить в должности оператора ударных FPV-дронов на Харьковском направлении.

Карвацкий лично ликвидировал более 600 российских солдат, десятки единиц бронетехники, в том числе танки, БМП и БТР, а также многочисленные блиндажи и укрепленные огневые точки врага. Эти действия воина помогли существенно ослабить наступательный потенциал армии РФ.

Виталий Карвацкий погиб 12 июня 2025 года в результате удара российского FPV-дрона по автомобилю, в котором он двигался на позицию.

Чем отличился Олег Яровой

Олег Яровой был сапером 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем ("Волков Да Винчи") 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. В августе 2024 года в городе Украинске Донецкой области он остался один против штурмовой роты оккупантов и в течение недели отбивал атаки, чтобы удержать позицию.

В сентябре 2024 года, находясь в Селидово, Яровой получил ранение во время вражеской атаки, но он отказался от эвакуации, отобрал боекомплект врага и самостоятельно организовал оборонительную позицию. Воин взял на себя управление солдатами ТрО, которые оказались в полуокружении. Благодаря этому они отбили атаки врага и стабилизировали ситуацию на этом участке фронта.

В декабре прошлого года в поселке Новопустинцы Яровой остался на позиции один на один с превосходящими силами врага. Он имел в руках только один пулемет, но даже так уничтожил более 20 российских солдат. Это помогло удержать рубеж, который имел тактическое значение для всей линии обороны его батальона.

В марте 2025 года Яровой самостоятельно научился управлять дронами и использовал их для обеспечения эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и корректировки огня. Это помогло спасти десятки жизней его собратьев.

Во время российской атаки 10 июля 2025 года 22-летний Олег Яровой погиб в стрелковом бою, защищая позицию до последнего.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский наградил орденом Свободы украинских школьников-партизан, которых российские захватчики убили в оккупированном Бердянске. 16-летние Тигран Оганнисян и Никита Ханганов погибли два года назад, успев ликвидировать местного коллаборанта и российского оккупанта.

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