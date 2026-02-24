Зеленский присвоил экс-главе 'Укрэнерго' Брехту звание Героя Украины: он погиб на одной из подстанций

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины Алексею Брехту. Бывший руководитель "Укрэнерго" погиб при исполнении служебных обязанностей на одной из энергетических подстанций.

Отличие присвоено посмертно за выдающиеся трудовые достижения и самоотверженное служение государству в условиях войны. Соответствующий указ №138/2026 обнародован на сайте официального интернет-представительства президента.

Звание Героя Украины с вручением ордена Державы присвоено Алексею Александровичу Брехту – члену правления частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" – посмертно. В документе указано, что государственная награда присуждена "за выдающиеся трудовые достижения в укреплении энергетической безопасности Украины в условиях военного положения, самоотверженное служение Украинскому народу".

Брехт возглавлял Национальную энергетическую компанию "Укрэнерго" в период полномасштабной войны, когда объекты энергетической инфраструктуры системно подвергались ракетным и дроновым атакам. Он погиб на одной из подстанций при исполнении профессиональных обязанностей.

Звание Героя Украины является высшей государственной наградой страны и присваивается за исключительные заслуги перед государством.

