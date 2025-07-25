Зеленский посетил украинских воинов, которые проходят реабилитацию после ранений, и вручил награды. Видео

Президент Владимир Зеленский посетил украинских военнослужащих, которые проходят реабилитацию после ранений на фронте. Он вручил бойцам награды и поблагодарил за преданную службу.

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Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале. Он также выразил благодарность медикам, которые помогают нашим защитникам скорее выздоравливать.

"Пообщался с нашими воинами, которые проходят восстановление после ранений в одном из медицинских реабилитационных центров Министерства внутренних дел. Спасибо воинам за службу и защиту Украины", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил украинских военных и медиков наградами: орденами "За мужество" ІІ и ІІІ степеней, медалями "За спасенную жизнь".

"Благодарен за ежедневную работу врачей, за качественную и профессиональную помощь нашим бойцам. Это очень важно – поддержка и возвращение наших героев к обычной жизни", – написал гарант.

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