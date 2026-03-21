Зеленский почтил память воинов, погибших во время обороны и освобождения села Мощун. Видео

В субботу, 21 марта президент Владимир Зеленский почтил память павших украинских бойцов, погибших в боях за село Мощун Киевской области. Глава государства установил лампадку у стелы на территории мемориала "Ангелы Победы" и пообщался с родными и близкими защитников.

Об этом сообщили в Telegram-канале президента. Зеленский подчеркнул: важно хранить память о воинах, которые защитили Мощун, Киевскую область и всю Украину.

"Мы благодарны вашим родным и близким. Очень жаль, что их с нами нет. Они есть в нашей жизни, нашей истории. Спасибо, что защитили Украину. К сожалению, такой высокой ценой", – обратился он к родным и близким павших воинов.

Отдельно президент поблагодарил воинов, присутствующих на церемонии, которые принимали участие в боях за Мощун.

"Желаю всем победы. Это очень важно – чтобы война закончилась справедливо. Очень важно, чтобы ребята не просто так отдали свои жизни. Мы чествуем всех, кого вы знали, и тех, кто, может, неизвестен. Главное, что известно нам всем, – они все сделали самое главное: мы здесь, мы живы, Украина живет, дети наши здесь. Это самое главное", – заявил Зеленский.

Напомним, село Мощун было одним из ключевых оборонительных рубежей на подступах к Киеву во время наступления российских войск в 2022 году. Оккупанты пытались прорваться в столицу по маршруту Гостомель – Буча – Ирпень. Однако 21 марта 2022 года украинские защитники полностью вытеснили их из населенного пункта.

