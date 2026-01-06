Зеленский назначил генерала Килимника руководителем Антитеррористического центра при СБУ: что о нем известно

В понедельник, 5 января, президент Владимир Зеленский назначил нового руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Вместо Сергея Андрущенко им стал Денис Килимник.

Видео дня

Об этом стало известно из соответствующих указов главы государства. Он уволил Андрущенко и назначил на его место Килимника.

Стоит отметить, что Денис Килимник также был назначен заместителем главы СБУ.

Что известно про Дениса Килимника

Ранее Денис Килимник был первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А", известного в народе как спецподразделение СБУ "Альфа". В 2012 году получил медаль "За воинскую службу Украине".

В июне 2024 года он получил звание бригадного генерала. "Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Килимнику Денису Васильевичу – первому заместителю начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", – указано в указе главы государства.

Благодаря мужеству и профессионализму Дениса Килимника спланировано и реализовано десятки уникальных спецопераций. Он принимал активное участие в операции "Паутина", которая вошла в историю мирового военного дела.

22 июня 2025 года военный получил звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда" "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Этот указ президент Зеленский издал накануне 31-й годовщины создания спецподразделения "Альфа" и после успешного проведения им операции "Паутина", в ходе которой был поражен 41 самолет стратегической авиации России.

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Малюк подтвердил информацию об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. При этом он сообщил, что продолжит работу в системе спецслужбы, занимаясь проведением операций.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Василием Малюком, во время которой очертил ключевые задачи по противодействию стране-агрессору России. Глава государства отметил необходимость усиления украинских операций и достижения ощутимых результатов в уничтожении врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!