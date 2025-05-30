Зеленский на "Книжном арсенале" приобрел книги "Убить тирана" и "Присмерк империи". Фото

В пятницу, 30 мая, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили XIII Международный фестиваль "Книжный Арсенал". Они осмотрели книги, которые были представлены в этом году, пообщались с издателями и приобрели несколько экземпляров в собственную библиотеку.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Глава государства с женой купил на фестивале книги украинских и иностранных авторов, а именно:

"Убить тирана. История тираноборства от Цезаря до Каддафи" Альдо Андреа Касси;

"Присмерк империи. Российско-украинская война глазами историка" Сергея Плохия;

"Лирика Мариупольских бомбоубежищ" Оксаны Стоминой;

"Война с тыльной стороны" Андрея Любки;

"От папы к сыну. Разговоры о рискованном деле воспитания" Франко Нембрини;

"Поле боя. 10 конфликтов, которые объясняют новый Ближний Восток" Кристофера Филлипса.

Также Зеленский в рамках инициативы "Книга на фронт", которую начали военные в 2023 году, передали две книги украинским воинам. Елена – книгу Энн Наполитано "Любимый Эдвард", а президент – книгу Юрия Яновского "Мастер корабля", которую подписал словами: "Ребята, берегите себя. Победы! Большая благодарность и честь".

За время работы инициативы защитникам и защитницам было передано более 30 тысяч бумажных книг и более 10 тысяч QR-кодов электронных книг.

В нынешнем "Книжном Арсенале" приняли участие 100 крупных и 11 малых издательств, шесть магазинов, военные и волонтерские инициативы. Фестиваль будет проходить до 1 июня.

На своей Facebook-странице президент отметил, что это уже 13-й фестиваль, и это многое говорит об устойчивости украинцев во время полномасштабной войны и о силе культуры украинцев. Сейчас продолжается развиваться книгоиздательством, мир слышит Украину и наши люди развивают связи с миром. Зеленский отметил, что это действительно очень вдохновляет.

"Рады, что в Украине есть такие события, такие книги и те, кто их создает. Благодарны всем, кто развивает книгоиздание в Украине: авторам, издателям, переводчикам, которые открывают мир для украинцев и Украину для мира через наши книги. Спасибо всем, кто поддерживает украинскую культуру. Это важно", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, пятый президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной также традиционно посетили нынешний "Книжный Арсенал". На мероприятии они находились менее двух часов, а домой вернулись с 35 книгами.

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