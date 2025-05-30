'Мы обожаем эту ежегодную рутину': Порошенко показали три кипы книг, которые принесли домой с Книжного Арсенала

Петр и Марина Порошенко традиционно посетили нынешний Книжный Арсенал. Пятый президент в соцсетях показал новинки, которые пополнили домашнюю библиотеку семьи.

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"На Книжном Арсенале, как всегда, очереди. Но в них – очень умные, интересные и правильные люди. Огромное многообразие книг, но ни одной на русском. Литература на любой вкус – от детской до научной, от военной до религиозной", – делится впечатлениями пятый президент.

"Для нас с Мариной это одиннадцатый Книжный Арсенал, и мы обожаем эту ежегодную рутину. Закупить книг, чтобы аж пакеты не выдерживали, но брать еще и еще. Ведь очень много новинок и уже любимых авторов. А сколько знакомых увидели! Военных, ветеранов и волонтеров – авторов знаковых и очень важных работ о войне. Добрых друзей, в частности Виталия Капранова, Дмитрия Чекалкина, Ирину Белоцерковскую, директора издательства "Белка". Много украинской молодежи, которая много читает и любит украинскую книгу. Объятия, селфи, искренние улыбки и теплые разговоры. На Книжном Арсенале царит настоящий украинский дух, наш родной язык и качественная украинская книга. Поэтому обязательно посетите и насладитесь атмосферой", – призвал Порошенко.

"Вот такие три кипы книг удалось ухватить! Что-то покупали, а что-то получили в подарок. Ни много ни мало – 35 книг менее чем за два часа пребывания на событии. От городского фэнтези "Дети огненного времени" современных украинских авторов Мии Марченко и Екатерины Пекур до нашего старого друга Виталия Запеки и его новинки "Завтра снова сегодня". От Никки Хейли до Себастьяна Юнгера. От Голды Меир до Генри Киссинджера. От "Книги объятий" Ирины Белоцерковской до истории рок-н-ролла Дмитрия Чекалкина. И очень много военной поэзии и прозы", – показал Порошенко свои книжные сокровища.

"Честно, я в восторге! Десятки украинских издательств и авторов, тысячи книг. Арсенал на эти четыре дня стал местом, где разбегаются глаза и где каждый найдет себе что-то по душе – уютную книгу на один вечер или книгу с глубокими смыслами. За последние три года украинские издатели сделали квантовый скачок. Часто под обстрелами и атаками, но 24/7 работают, переводят, отбирают, редактируют, печатают. Восхищаюсь и благодарю каждого", – пишет пятый президент.

"Радуюсь, что наконец читать на русском стало немодно, а украинцам открылся мир качественного украинского перевода и книгопечатания. В нашей крови – лелеять любовь к слову, поэтому пока россияне жгут книги, мы продолжаем творить, приумножать и поддерживать. Потому что мы – украинцы", – отмечает Петр Порошенко.