Святочный рассказ

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Традиция петь колядки и щедривки и писать святочные рассказы была неплохой. Но колядки оставим внукам, рассказ же почему бы и не написать? Ну а то, что он с военно-воздушным и военно-морским уклоном, так ведь и время нынче военное…

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Алый флаг затрепетал над Эмпайр Стейт Билдинг, и веселый атлантический ветер изумился – куда это он залетел?! Зеленые джипы мчались по Манхеттену, пулеметные очереди и русский мат гремели в Центральном Парке, а над широким Гудзоном, отражаясь от небоскребов, перекатывался оглушительный рев двигателей. Огромные крылатые машины с красными звездами приводнялись одна за другой, рулили к набережным и высаживали волны десанта. Небритая братва в тельняшках перекуривала на ступенях биржи и мэрии, а в Мэдисон-Сквер Гарден брели первые колонны арестованных. Русские пришли!

Такое могло быть, вырвись каспийский монстр на волю. Его я видел в Каспийске на "Дагдизеле", в заводской бухте, слышал, как он победно ревет над морем и наводит на мысли о глобальных десантах. Имя ему дала американская спутниковая разведка.

Места там красивые: зеленая ширь моря, синие горы, между ними золотая лента широченного пляжа под стать Копакабане. Здесь снимали "Белое солнце пустыни", таможня не давала добро, а товарищ Сухов знакомил басмачей с матерью Кузьмы. Помните, как взорвался баркас с Верещагиным? Такое тут умеют – основная продукция "Дагдизеля" торпеды, недаром на "Курске" погибли его представители, да и сама подлодка пала жертвой экспериментальной дагдизелевской торпеды. В миле от берега из воды вырастает загадочное здание, горожане зовут его замком царицы Тамары, но это старая станция торпедного полигона, а в бухте военно-морская база.

Понятно, что Каспийск был закрытым городом, и чтобы миновать милицейский пост, а затем и армейский КПП требовался специальный пропуск. Поэтому, а не только из-за строгости мусульманских нравов, не резвились на пляже мулатки-шоколадки в бикини, не плясали самбу, не играли в футбол-волейбол загорелые парни, да и вообще никого не было, кроме нас, да еще пары бледнолицых командированных. Мы сидели у горкомовской гостиницы, смотрели на крутую волну моря, удивлялись крупным ракушкам и недоуменно озирались – безлюдность золотого пляжа пугала.

Оформив пропуска на завод, мы хотели пройтись к бухте, чтобы поглядеть, чей же это гигантский хвост виднеется за цехами. Увы, в закрытом городе закрытой страны на закрытом заводе была своя закрытая зона. Так что об экранопланах мы узнали чуть позже.

Это гидросамолет, летающий на высоте нескольких метров. При этом создается воздушная подушка, экран, за счет чего уменьшается расход топлива, увеличивается полезная нагрузка, и на такой высоте он практически невидим для радаров. А еще он сам огибает препятствия – холмы, строения, деревья – за счет того же экрана. Идеальное десантное средство!

И советский человек сразу задумается… О таком, к примеру, сценарии: вечером из Мурманска взлетают эскадрильи тяжелых экранопланов, а утром высаживают десант в Нью-Йорке, на Потомаке, в Норфолке и т. д. Всего-то и надо сотню экранопланов (столько и хотели построить). И представьте: братва в тельняшках орудует на улицах Нью-Йорка, красный флаг вьется над Эмпайр Стейт, десантура штурмует Пентагон, особисты потрошат Овальный кабинет Белого дома, а матрос Железняк распускает к чертовой матери Конгресс и выводит под конвоем сенаторов!

Авантюра? Да. Но разве советская история не писалась авантюристами? Зато ядерная стратегия летит к черту и совершенно неясно, чем все закончится. Так что американская разведка не зря интересовалась заводской бухтой. Она и окрестила экраноплан КМ каспийским монстром – его взлетный вес превышал 540 тонн!

Экранопланы, а их помимо КМ было несколько моделей, на все случаи войны, не только для стратегических десантов, строили в Нижнем Новгороде, замаскированными спускали по Волге, а на "Дагдизеле" достраивали и там они проходили испытания.

Рабочие места на заводе занимали в основном местные и каждый имел фляжку из нержавейки, со спиртом. Как раз тогда шла титаническая в своем идиотизме борьба с алкоголем, и по всему Союзу социалистических так сказать республик выстраивались километровые очереди за водкой, вырубались виноградники и шли унылые безалкогольные свадьбы. Но быстро стало ясно, что победит водка.

Советская власть отобрала у народа все, хотя я и не стал бы говорить о ее пагубном влиянии на мораль – именно мораль народа и позволила Советам взять власть. Но коммунисты перешли черту. Хотели лишить людей религии? Да черт с ней, лишайте. Водку только не трогайте! И святого народ не отдал. Кажется, это и было то, с чего начался развал Союза. А еще он просто надорвался в борьбе за мир – взять те же экранопланы.

Вскоре и мы обзавелись фляжками, а спирт нам полагался по условиям договора наладки, контакты там протирать, оптические оси. Наладчики знают. Но, в общем, в Каспийске пили умеренно, хотя среднее звено, начальники цехов и технические руководители вплоть до главных специалистов, составляли славяне, которым сам бог велел.

Ну а правили заводом холеные азербайджанцы. Дорогие костюмы, барственные повадки, вальяжность – социализм не пошел им во вред. Таких красавиц, длинноногих блондинок с потрясающими фигурами, как их секретарши, я не видал даже в Москве, в министерстве. Смотрю по телевизору конкурсы красоты, вздыхаю и вспоминаю "Дагдизель": те девицы были бы вне конкурса!

Вот из кабинета главного энергетика, с трудом оторвав взгляд от его секретарши, я и увидел заводскую бухту. Экранопланов в ней стояло много, больших и малых, винтовых и реактивных. Но над всеми царил громадный 450-тонный "Лунь", наследник КМ, несостоявшийся "убийца авианосцев" с шестью ядерными ракетами на борту. Кстати, примерно в то же время был в Каспийске и летал на экранопланах мой знакомый петербургский профессор, магнитолог и автор интереснейших исторических разысканий Роберт Борисович Семевский, испытывая буксируемые магнитометры для поиска подводных лодок.

Эскадрильи "Луней" должны были прочесывать океаны в поисках американских авианосных соединений. Думаю, руководство страны спинным мозгом чуяло (с головным уже возникали проблемы), что глобальная гонка проиграна, но, как и Гитлер в свое время, хваталось за соломинки, надеясь на чудо-оружие. Эти соломинки и сломали в итоге хребет свирепому советскому верблюду.

Что касается чудовища, то КМ проектировали под десантный батальон с тяжелым вооружением. И в принципе, организовав его дозаправку в океане, вполне можно было мечтать о рейдах на Нью-Йорк. Летал аппарат, правда, все больше в дельту Волги, рыбку половить, начальство покатать. Там его и угробили, скорее всего, по пьянке. Оно и к лучшему. Не хватало нам только красных флагов над Нью-Йорком. Где бы тогда наши вожди хранили деньги и куда бы уезжали их детки учиться и резвиться?

И вот сделали мы работу, подписал я акт сдачи, и улетели домой. Но память оставили неплохую и осенью того же года нас пригласили запускать следующую партию оборудования – завод получил несколько десятков станков с программным управлением и с роботами. Мы приехали, разделались с работой, собрались уезжать, а нас не отпускают! Вызывает меня сам главный инженер (большая честь по их понятиям) и предлагает наладить еще одну партию станков – наладчики из только что созданного Тбилисского центра не справились с задачей.

Здрасьте! Скоро Новый год, тянет домой, экзотика уже утомила, но отказываться бесполезно. Азия-с. Запросто могли не выпустить из города. Пообещали нам золотые горы: устроить на полставки, девиц, горкомовскую гостиницу. Ну, в той гостинице мы и так жили, а от девиц отказались, побаиваться стали. Оказалось, что Советский Союз везде по-разному советский, а не зная броду, не суйся в воду. От денег, правда, не отказались.

Н-дас. Ударными, значит, темпами наладили мы станки, в среду 24 декабря (аккурат на Рождество) показали работу заводской комиссии, в понедельник 30 декабря с трудом подписали акт приемки-сдачи, вырвались из чересчур гостеприимного города, провели нервную ночь в аэропорту, ожидая погоды и опасаясь погони, в Ростове пересели на поезд и вечером 31 декабря явились домой – новогодний подарок семьям.

Вспоминаю я все это и удивляюсь нашей нелюбознательности. В интересных краях были, на стыке многих культур, степных и горных, европейских и азиатских, христианских и мусульманских. Там своя культура, главная, культура поведения. Недалеко в горах – знаменитый аул Кубачи, автобус туда ходил, чуть дальше на юге – Дербентские ворота, где горы подходят к морю вплотную, оставляя узкий проход. В восьмом веке арабы рвались через них на север, разобраться с неразумными хазарами, а в десятом уже князь Святослав шел на юг, отмщая им же. Дальше – влажные субтропики, так поразившие в свое время видавших виды вояк Александра Македонского, но мы и туда не съездили. Все нам казалось, что времени впереди много – в молодости всегда так кажется.

Но больше я не бывал в тех местах и вряд ли захочу – СССР распался и наше совместное прошлое в прошлом. Вот и монстр давно не ревет над Каспием. Красивая была машина, ничего не скажешь, но лучше бы таких не было. Мало ли дураков и сейчас крутит глобус и тычет в него пальцем.

P.S. Единственный оставшийся "Лунь" сейчас стоит пляже под Дербентом и вид имеет самый жалкий, напоминая этим Россию. Из него пытались сделать приманку для туристов, но не получилось, Дагестан даже в условиях изоляции России и санкций против нее не стал туристической Меккой.

Ну а бухту завода "Дагдизель" недавно навестили украинские беспилотники – и повредили три ракетных катера, которые обстреливали Украину крылатыми ракетами "Калибр". Там и раньше была небольшая военно-морская база, а сейчас бухту увеличили дамбами и в ней базируются корабли Каспийской флотилии. Точнее, базировались. Пусть теперь ищут в море пятый угол.