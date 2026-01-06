'Здесь много счастливых глаз': Никита Алексеев поздравил детей в рамках новогодней акции 'Ринат Ахметов – детям!'

В Днепре для детей из уязвимых категорий Фонд Рината Ахметова организовал серию развлекательных мероприятий в рамках традиционной Новогодней акции программы "Ринат Ахметов – Детям!". Уже 25 лет акция является символом заботы и поддержки.

Видео дня

Поздравления получили дети из прифронтовых регионов Донецкой области – Соледарской, Покровской громад и других населенных пунктов, а также дети-переселенцы из Мариуполя, которые сейчас проживают в Днепре.

Для малышей подготовили конкурсы, интерактивные игры с аниматорами, фотозоны, фокусы и концерт. К поздравлениям присоединился певец Никита Алексеев.

"Мы все были детьми, мы знаем, как потом, будучи взрослыми, вспоминаем эти беззаботные моменты своего детства. Это очень важно. Сегодня здесь, по моему мнению, самая крутая вечеринка в Украине", – поделился своими впечатлениями певец.

Вместе с детьми Никита пел любимые хиты и участвовал во всех конкурсах. Дети смеялись, танцевали и фотографировались с любимым артистом.

"Суперские эмоции! Здесь весело и можно познакомиться с другими детьми. Такие мероприятия для меня очень важны", – рассказывает 9-летний Максим из Мариуполя.

"Мы впервые на таком мероприятии с ребенком. Нам очень понравилось. Ребенок в восторге, танцевал, веселился", – рассказывает Татьяна, переселенка из Сартанской громады Донецкой области.

Певец подчеркнул, что такие новогодние мероприятия показывают: даже в самые сложные времена детям нужны моменты радости и поддержки, ведь они помогают почувствовать, что о них заботятся.

"Я вижу здесь много счастливых глаз! Прекрасно, что Фонд Рината Ахметова уже столько лет помогает детям и их семьям. Это очень важная вещь, ведь они – наше будущее, и от того, как сейчас сложится их жизнь, будет зависеть и наше будущее", – говорит Никита Алексеев.

Программа "Ринат Ахметов – Детям!" реализует проекты, которые всесторонне поддерживают мальчиков и девочек, чье детство было отобрано из-за российской агрессии. Благодаря программе дети проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовывать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 6 млн детей.

Частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям!" является Новогодняя акция – традиция, которая непрерывно длится уже 25 лет. Команда Фонда организовывает новогодние активности для детей из уязвимых категорий, а также для тех, кто пострадал от последствий войны России против Украины.

Больше по ссылке.