Заявления о застройке 'Осокорковских лугов' не соответствуют действительности – юристы

Пресс-служба компании Stolitsa Group заявила о появлении в СМИ ложных материалов, касающихся застройки территории заказника "Осокорковские луга" в Киеве. В публикациях, в частности, содержатся манипулятивные утверждения о намерениях строительства транспортной развязки на природоохранной территории и участия компании в судебном процессе.

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Юридическая компания, которая сопровождает дело в суде, отмечает, что такая информация не соответствует действительности. Иск, вокруг которого разворачивается дискуссия, подало не Stolitsa Group, а компания "Контактбудсервис", которая еще в 2005 году получила в аренду земельные участки в Дарницком районе на основании решения Киевсовета для реализации жилищно-социальной застройки.

Эти участки, арендуемые ООО "Контактбудсервис", не являются территориями, являющимися предметом данного судебного разбирательства, а находятся рядом с ними.

Дело в том, что в 2019 году Киевский городской совет предоставил соседним с застройкой участкам статус ландшафтного заказника. Однако вопреки градостроительной документации и установленной процедуре не определил границы данного заказника в натуре.

Это создало коллизию с границами застройки, ландшафтного заказника и транспортной развязки (проспект Петра Григоренко), которая должна идти между этими территориями, и заблокировало выполнение проекта по строительству продолжения проспекта Петра Григоренко, который был предусмотрен в детальном плане территории еще в 2009 году и позже в 2021 году утвержден КГГА.

Юристы подчеркивают: в иске речь не идет об отмене природоохранного статуса, а о приведении решений Киевсовета в соответствие с законодательством и защите прав законного арендатора на определение границ участков. "Контактбудсервис" действует на законных основаниях и имеет все необходимые разрешения, включая градостроительные условия и разрешение на строительство от ГАСИ.

Что касается транспортной развязки, то она действительно предусмотрена в планах КГГА, однако "Контактбудсервис" не является заказчиком этого проекта и не имеет никакого отношения к его реализации. Именно поэтому заявления о якобы планах застройки заказника в этом контексте являются манипуляцией.

Юристы также отмечают: единственным подтвержденным обстоятельством в материалах СМИ является намерение Офиса Генпрокурора вступить в дело в качестве третьей стороны на стороне Киевсовета. Окончательное решение об этом еще не принято судом.

В связи с распространением искаженных фактов юристы не исключают подачи исков к некоторым СМИ, что разместили недостоверные данные и нанесли ущерб деловой репутации компании.

В контексте судебного противостояния вокруг сохранения заказника "Осокорковские луга" свою позицию высказали инвесторы банка "Аркада".

Строительство проспекта Григоренко является проектом общегосударственного масштаба, который должен значительно улучшить транспортную инфраструктуру в городе Киев. Кроме того, реализация этого проекта является чрезвычайно важной для строительства нового ЖК "Н2О", который находится рядом.

В свою очередь, строительство ЖК "Н2О" является критически важным для выполнения Меморандума от 07.04.2021 года по достройке объектов Аркады, ведь без строительства ЖК "Н2О" невозможно выполнение Меморандума от 07.04.2021 года о достройке объектов Аркады.

Отдельно напомним, что в 2021 году был подписан Меморандум о достройке жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" (ЖК "H2O"), к которому присоединились 12 сторон, включая органы власти, Stolitsa Group и инвесторов.

По мнению представителей юридической компании, участие Офиса Генерального прокурора в рассмотрении дела является подтверждением намерений государства защитить интересы инвесторов и обеспечить выполнение обязательств по Меморандуму.