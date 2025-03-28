Заявил, что 'не выдержит нагрузок': в Житомирской области мужчина отказался от мобилизации и получил приговор суда

В Житомирской области осудили уклонившегося от мобилизации военнообязанного гражданина. Мужчина с опытом участия в боевых действиях написал письменный отказ от службы.

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В суде 52-летний житель Житомирщины свой поступок объяснил тем, что "не выдержит нагрузки" из-за состояния здоровья. Рассматривавший дело Ружинский районный суд отправил его за решетку на три года.

Из приговора суда следует, что 52-летний гражданин был признан годным к военной службе в частях обеспечения, логистики, связи и охраны. Однако он отказался брать повестку и в письменном виде заявил, что не желает служить.

На суде обвиняемый признал вину и объяснил, что ранее участвовал в боевых действиях в 2014 году, но оставил воинскую часть после смерти жены. Также он отметил, что из-за состояния здоровья не выдержит нагрузки.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва во время мобилизации) и назначил ему три года лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области мужчина уклонился от мобилизации, но раскаялся в суде. Военнообязанный говорил, что в ТЦК его отправили прямо с работы и что не может служить по состоянию здоровья. Раскаяние не помогло гражданину избежать наказания: его приговорили к трем годам лишения свободы.

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