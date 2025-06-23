Зависит от региона: синоптики сказали, какой будет погода в последнюю неделю июня. Видео

На этой неделе, 24-27 июня, погода в Украине будет неустойчивой – это будет обусловлено перемещением атмосферных фронтов с северо-запада. Из-за него будут колебаться показатели давления, влажности и температуры воздуха.

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В большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 24-25 июня в западных областях, 26 июня на Левобережье местами порывы 15-20 м/с", – сказано в прогнозе.

В северной части страны сохранится прохладная погода, а на остальной территории будет преобладать по-летнему комфортная температура. Самые высокие показатели ожидаются на юге Украины и на Закарпатье.

Ближайшей ночью ночью столбики термометров покажут 10-15 градусов. На западе и юго-западе, а 25-26 июня – на большей части территории страны – будет 13-19 градусов.

Днем воздух прогреется до 22-28 тепла, на юге, 25-26 июня и на Закарпатье будет 27-33 по Цельсию, прохлада задержится лишь в северных, Волынской и Ривненской областях – там будет 19-25 градусов.

Уже 27 июня температура на западе начнет снижаться – похолодание придет с дождями.

Синоптики также объявили предупреждение о пожарной опасности в Украине. Так, 24-26 июня в южной части, большинстве центральных, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, а 26 июня и в Закарпатской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, по расчетам мировых прогностических центров, лето в Украине в 2025 году может быть теплым, а средняя за сезон температура воздуха – на 1-2 градуса выше нормы. Июль будет с дождями и грозами и может стать самым жарким месяцем сезона, а в августе не исключен дефицит осадков.

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