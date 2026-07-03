Затопило трассы и едва не смыло детей: западные области Украины накрыл сильный ливень. Фото и видео
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Сильный ливень в Тернопольской области едва не привел к трагедии. В селе Горинка Кременецкого района из-за неожиданного подтопления в воде оказались взрослые и трое детей, которых пришлось спасать. Сейчас дорога на Тернополь перекрыта, а полиция Ровенской области предупреждает об аналогичных проблемах на трассе М-06 Киев – Чоп.
О том, что произошло в Тернопольской области, рассказали спасатели ГСЧС. В свою очередь журналистка Зоя Карпюк показала, что именно происходило в Горинке.
Что произошло
Вечером 2 июля, после сильного ливня, резко поднялся уровень воды в реке Горынька. Из-за этого были подтоплены три домохозяйства.
Вода также затопила часть дороги М-19 и прилегающую территорию.
В зоне подтопления оказались семь человек, среди которых трое детей. При этом течение оказалось очень сильным и начало уносить детей.
Первыми начали спасать людей глава Кременецкой РГА Виталий Кудлак и неравнодушные местные жители. Практически сразу к ним присоединились спасатели ГСЧС.
Что говорят спасатели
Специалисты ГСЧС задействовали на месте 10 спасателей и три единицы техники.
С помощью лодок, спасательных веревок и подручных средств они спасли всех семерых человек и доставили их в безопасное место.
А уже по состоянию на 22:00 уровень воды существенно снизился и, как утверждают в ГСЧС,"угрозы для населения больше нет".
Что говорят в полиции
Полиция Ровенской области предупредила: в связи с сильным ливнем на автомобильной трассе М-06 Киев – Чоп "движение транспорта частично затруднено". Это касается участка дороги вблизи села Варковичи, что в Дубенском районе.
Здесь также вода затопила дорогу, утверждают полицейские, показав соответствующие фотографии.
На дороге, "для обеспечения безопасности", патрульные осуществляют реверсное регулирование и контролируют проезд транспортных средств.
"Просим водителей быть внимательными, неукоснительно выполнять требования регулировщиков, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также по возможности избегать резких маневров", – предупредили правоохранители.
Как сообщал OBOZ.UA, жаркая погода в Украине уже сменяется прохладной. Украинцы пережили волну жары, пришедшую из Европы, и уже с сегодняшнего дня почувствуют, как она будет спадать. В ближайшей перспективе синоптики не прогнозируют +35 градусов и выше — напротив, будут преобладать комфортные температуры на уровне +25 градусов и даже ниже.
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