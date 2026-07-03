Затопило трассы и едва не смыло детей: западные области Украины накрыл сильный ливень. Фото и видео

Сильный ливень в Тернопольской области едва не привел к трагедии. В селе Горинка Кременецкого района из-за неожиданного подтопления в воде оказались взрослые и трое детей, которых пришлось спасать. Сейчас дорога на Тернополь перекрыта, а полиция Ровенской области предупреждает об аналогичных проблемах на трассе М-06 Киев – Чоп.

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О том, что произошло в Тернопольской области, рассказали спасатели ГСЧС. В свою очередь журналистка Зоя Карпюк показала, что именно происходило в Горинке.

Что произошло

Вечером 2 июля, после сильного ливня, резко поднялся уровень воды в реке Горынька. Из-за этого были подтоплены три домохозяйства.

Вода также затопила часть дороги М-19 и прилегающую территорию.

В зоне подтопления оказались семь человек, среди которых трое детей. При этом течение оказалось очень сильным и начало уносить детей.

Первыми начали спасать людей глава Кременецкой РГА Виталий Кудлак и неравнодушные местные жители. Практически сразу к ним присоединились спасатели ГСЧС.

Что говорят спасатели

Специалисты ГСЧС задействовали на месте 10 спасателей и три единицы техники.

С помощью лодок, спасательных веревок и подручных средств они спасли всех семерых человек и доставили их в безопасное место.

А уже по состоянию на 22:00 уровень воды существенно снизился и, как утверждают в ГСЧС,"угрозы для населения больше нет".

Что говорят в полиции

Полиция Ровенской области предупредила: в связи с сильным ливнем на автомобильной трассе М-06 Киев – Чоп "движение транспорта частично затруднено". Это касается участка дороги вблизи села Варковичи, что в Дубенском районе.

Здесь также вода затопила дорогу, утверждают полицейские, показав соответствующие фотографии.

На дороге, "для обеспечения безопасности", патрульные осуществляют реверсное регулирование и контролируют проезд транспортных средств.

"Просим водителей быть внимательными, неукоснительно выполнять требования регулировщиков, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также по возможности избегать резких маневров", – предупредили правоохранители.

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