Убийственная жара сменится грозами и шквалами: в Укргидрометцентре представили прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю

Жаркая погода в Украине сменится прохладной. Украинцы пережили волну жары, которая пришла из Европы, и уже с пятницы почувствуют, как она будет спадать. В ближайшей перспективе синоптики не прогнозируют +35 градусов и выше – наоборот, будут преобладать комфортные температуры на уровне +25 градусов и даже ниже. "Тропические", слишком теплые ночи также уйдут. Солнца может стать чуть меньше, а дождей – чуть больше, но Черное море в Одесской области все равно останется теплым, а Карпаты – идеальным местом для отдыха на природе.

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Подробным прогнозом погоды на ближайшую неделю в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Будет ли в Украине адская жара, как в Европе

Самым жарким днем, когда дневная температура достигала +35 градусов и выше, была прошлая среда. Далее должно начаться постепенное возвращение к более низким, неэкстремальным температурам, успокоила синоптик.

"Жару, которая распространилась по Европе и дошла до нашей территории, мы наблюдали последние несколько суток. Конечно, этот воздух несколько изменился и уже не был столь раскаленным, хотя местами у нас фиксировались действительно рекордные значения показателей – +35 градусов и выше. Но мы уже пережили эти максимальные значения температуры", – сказала Наталья Птуха.

Когда в Украине наступит прохлада

Начиная с четверга, 2 июля, жара начнет уходить из Украины. "Температура будет достигать +27… +34 градусов в дневные часы. Разве что в центральных и южных областях местами довольно локально могут быть +35 градусов и чуть выше", – уточнила синоптик.

В то же время изменение погоды будет происходить довольно быстро, и в пятницу станет вполне очевидным. "В западных областях, а в субботу в целом по Украине, кроме юга и востока, температура снизится на 6–8 градусов по сравнению с указанными значениями. В течение ближайших нескольких суток ночи по-прежнему будут "тропическими" – +16…+23 градуса.

Вместе с похолоданием в Украину придут и дожди, правда, не слишком сильные и не везде. "В пятницу в западных и северных областях, в Винницкой и Черкасской областях, а в субботу уже в большинстве областей ожидаются умеренные, а местами даже значительные дожди, кое-где грозы, возможны град и шквалы, ведь после такой жары возникают интенсивные восходящие движения теплого воздуха, что является предпосылкой для образования кучевых дождевых облаков", – объяснила Наталья Птуха.

В дальнейшем, в воскресенье и понедельник, понижение температуры станет еще более ощутимым. Ночью температура опустится до +11… +18 градусов по всей территории Украины, в дневные часы столбик термометра будет подниматься до +21… +28 градусов. При этом, осадков станет немного меньше. "Ночью в воскресенье на левобережье местами возможны небольшие кратковременные дожди, а в понедельник – кое-где в центральных областях".

Какой будет погода на побережье Черного моря в Одесской области

В Одесской области пока сохранится жаркая погода и связанная с ней пожарная опасность – "практически на всей територии". Однако в дальнейшем синоптики отмечают тенденцию к снижению температуры благодаря атмосферному фронту, который достигнет области вечером в субботу. Вместе с заметным похолоданием придут грозы. В то же время, несмотря на это, температура останется в достаточно комфортных пределах: "все равно днем будет около +25 градусов, а вода уже прогрелась до +23… +24 градусов, то есть уже достаточно комфортна", – отметила синоптик.

Какой будет погода в Карпатах

Именно Карпатский регион первым встретит погодные изменения. В ближайшие дни там будет наблюдаться нестабильная атмосфера с кратковременными грозовыми дождями. "В Карпатском регионе на них постоянно нужно обращать внимание, ведь ежедневно они могут быть различной интенсивности, и это нужно учитывать", – посоветовала Наталья Птуха.

При этом, температура также опустится до отметки около +20 градусов, "особенно если будет облачно", – добавила она.

Подробный прогноз погоды по всем регионам Украины

Украинский гидрометцентр опубликовал карты погоды на период до 6 июля. Они демонстрируют тенденцию к постепенному снижению температуры в стране.

Так, в пятницу, 3 июля, на востоке, юге и в некоторых центральных областях Украины сохранится довольно жаркая погода – днем воздух здесь будет прогреваться до +34 градусов. В то же время на остальной территории страны будут преобладать более комфортные температурные показатели, не превышающие отметку +30 градусов. Прохладнее всего в этот день будет на севере и северо-западе, где ожидается до +26 градусов. Зато на севере, западе и частично в центре ожидаются осадки различной интенсивности.

В субботу, 4 июля, синоптики прогнозируют существенное понижение температуры. Показатели на уровне +32 градуса ожидаются только на крайнем юге и востоке страны. На остальной территории столбик термометра опустится до отметки +20… +22 градусов на западе и до +23… +25 градусов на севере и в центре Украины. В большинстве регионов, кроме запада, в этот день пройдут кратковременные дожди.

В воскресенье, 5 июля, температура снизится еще больше. Самой прохладной в этот день будет Сумская область – здесь дневная температура воздуха достигнет всего +17 градусов, – а самой теплой – Луганская область, где ожидается +28 градусов. На остальной территории страны днем ожидается +19… +21 градус. По всей стране пройдут дожди, интенсивность которых будет варьироваться от региона к региону.

В понедельник, 6 июля, погода практически не изменится по сравнению с предыдущим днем. Солнце может царить на востоке и юге страны, а на остальной территории прогнозируются небольшие осадки и облачность. Самые низкие дневные температуры ожидаются в Сумской и Харьковской областях – до +18 градусов. Самые высокие температурные показатели могут быть зафиксированы в Херсонской и Одесской областях – до +26 градусов.