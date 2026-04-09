Защитница Мариуполя Татьяна 'Крестная' Теплюк получила квартиру от Рината Ахметова к своему 74-летию

Защитница Мариуполя, военный медик "Азова" Татьяна Теплюк с позывным "Крещенная", которая пережила оборону "Азовстали" и российский плен, получила собственную квартиру в рамках партнерства Фонда Рината Ахметова и проекта "Сердце Азовстали".

Символично, что ключи от нового жилья ей вручили в день рождения – Татьяне исполнилось 74 года.

До полномасштабной войны она имела большой медицинский опыт, в частности работала операционной медсестрой и прошла службу в Афганистане. Именно этот опыт, по ее словам, помог выдержать новые испытания. В Мариуполе "Крестная" занималась ранеными бойцами и гражданскими, организовывала работу медпунктов и даже пекла хлеб для военных в сверхсложных условиях.

После выхода украинских военных с завода Татьяна попала в плен, где провела несколько месяцев. По ее словам, выстоять помогла вера в Украину и уверенность, что свои не оставляют. Из плена Татьяну освободили 31 декабря 2022 года. Она продолжила службу и сейчас работает в тыловых подразделениях, помогая военным.

Получение квартиры стало для нее важным событием и новым этапом в жизни.

"Я очень благодарна Фонду Рината Ахметова, "Сердцу Азовстали" – людям, которые работают для нашего благополучия. Они улучшают наши жизненные условия. Это необыкновенная квартира. Она такая нарядная, такая уютная. Я очень рада, что это моя квартира. Надеюсь, очень скоро в этой квартире я дождусь нашей победы", - поделилась впечатлениями защитница. В фонде отмечают: обеспечение жильем – одно из ключевых направлений поддержки защитников Мариуполя. Оно является частью комплексной поддержки по методикам посттравматического роста, которые сейчас активно адаптирует и внедряет в Украине ОО "Сердце Азовстали".

"Мы очень хотим, чтобы идея посттравматического роста при поддержке "Сердца Азовстали" и Фонда Рината Ахметова стала новой национальной нормой. Где травма не означает расстройство, а, прежде всего, означает возможность для роста. Где мы все – и гражданские, и военные – сможем использовать травму как ресурс для развития", – отметила председатель наблюдательных советов Фонда Рината Ахметова и "Сердца Азовстали" Наталья Емченко.

С 2023 года уже более 300 защитников Мариуполя с І или ІІ группой инвалидности получили собственные квартиры от Рината Ахметова.