Защитница 'Азовстали' Олеся Мельниченко получила квартиру от Рината Ахметова

Защитница Мариуполя Олеся Мельниченко получила ключи от собственной квартиры по программе "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует в партнерстве с проектом "Сердце Азовстали".

С 2016 года жизнь Олеси неразрывно связана со службой в "Азове". Во время обороны Мариуполя она как боевой медик спасала побратимов под плотными обстрелами, а затем прошла через тяжелое испытание – семь месяцев российского плена.

Сегодня Олеся продолжает службу в ВСУ, но теперь ее самая большая личная победа – это безопасность и уют для семьи. Для защитницы, ее мужа и 7-летнего сына, который долгие месяцы ждал маму из неволи, собственная квартира стала не просто жильем, а символом защищенности и нового счастливого начала.

"Впервые у меня есть мой дом. Это ощущение, когда тебе есть куда возвращаться не в эмоциональном состоянии, а в физическом. И это очень важно, особенно для тех, кто годами живет в переездах, перебежках. Ты живешь иногда без света, воды. И здесь ты приезжаешь и понимаешь, что у тебя есть твой уголок", – говорит Олеся.

Поздравить защитницу Мариуполя с новосельем посетил спортивный директор ФК "Шахтер" Дарио Срна. Он пожелал счастья на новом месте и подарил Олесе именную футболку.

Ключи защитнице вручили и поздравили ее с новосельем председатель наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко и генеральный директор Фонда Рината Ахметова Ксения Сухова. Они поблагодарили Олесю за мужество во время обороны Мариуполя и за то, что она продолжает помогать Украине отстаивать свободу и независимость.

"Основатель фонда для защитников делает больше местами, чем государство. И это круто, когда ты понимаешь, что есть кто-то, кто о тебе заботится", – отметила Олеся. Сейчас женщина до сих пор проходит лечение после российского плена.

Наталья Емченко отметила важность системной поддержки военных и их восстановления после плена, подчеркнув, что такие истории требуют не разовой помощи, а долговременных решений:

"Ринат Леонидович принял решение, что мы создадим первый в Украине центр посттравматического роста, который сможет пропускать через себя около двух тысяч военных в год. И это значит, что этот центр не только для защитников Мариуполя. Да, он построен на базе нашего опыта, очень успешного, потому что "Сердце Азовстали" создало такой маршрут для военных, вернувшихся из плена, – маршрут возвращения к полной жизни".

За последние три года по программе "Дома" защитники и защитницы Мариуполя уже получили более 320 квартир от Рината Ахметова.