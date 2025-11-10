Или О "московской вере и поведении", оболтусах-полицейских и властных разгильдяях.

Решил поделиться печальными размышлениями после своих лекций-экскурсий для курсантов Национальной академии СБУ и студентов КНУСА в Переяслав и Канев.

Почну із славного Переяслава, третього за значенням міста Русі-України, прославленого архітектурними шедеврами від Івана Мазепи, натхненого уроками Григорія Сковороди і віршами та малюнками Тараса Шевченка.

Традиційно, під час моїх просвітницьких поїздок до Переяслава, я демонструю малюнки Тараса Шевченка із його "Альбома 1845 року", який у свій час був виданий нашою командою "Рідної країни".

В цьому "Альбомі" зображені три знамениті історико-архітектурні памʼятки Переяслава 1845 року:

– Вознесенський собор і дзвіниця, які збереглися до наших днів,

– Покровська церква, яка була знищена радянською владою в 1936-37 рр.,

– Михайлівська церква, яку рішенням Януковича-Кулиняка відібрали у заповідника, при цьому викинули на вулицю музейні експонати й заселили туди фанатів "русского міра".

(Із цим незаконним рішенням я боровся не один рік у Верховній Раді України).

Саме тому ми розпочинаємо наш екскурсійний похід від Вознесенського собору 1700 року, а нині планували оглянути і Михайлівську церкву, бо в ЗМІ було повідомлено, що Верховний суд України за позовом Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" ще 10 квітня 2024 року зобовʼязав УПЦ московського патріархату звільнити її приміщення. Яким же було наше здивування, коли працівники Заповідника розповіли, що за 1,5 роки місцева виконавча служба та поліція НІЧОГО НЕ ЗРОБИЛИ для виконання рішення Верховного Суду, яке нагадую – є остаточним та не підлягає оскарженню.

Чому запитаєте Ви?

Бо виконавча служба боїться "бабушек" – фанаток кіріла-путіна, а поліція чекає на додаткову вказівку з Києва і так 1,5 роки!

У Каневі ситуація інакша, проте теж показова. Там фанати "московської канонічної церкви" таки виконали рішення суду і звільнили знаменитий Успенський собор 1144 року, в якому стояла домовина із прахом Тараса Шевченка перед його перепохованням 20-22 травня 1861 року.

Але перед цим вони встигли забрати із собою годинникове обладнання, пристрій для керування дзвонами і зрізали язики (била) із церковних дзвонів. Водночас залишили нам свого Олександра Невського і розпис пекла, куди "канонічні" розмістили відомих українських церковних діячів. Місцева поліція, яка НЕНАВЧЕНА воювати і захищати Український світ, звісно не зафіксували жодного факту злочину.

Отак владні нехлюї та телепні із поліції захищають/ігнорують ЗАКОНИ УКРАЇНИ, нашу ІСТОРІЮ, КУЛЬТУРУ та ЦЕРКВУ.

Натомість місцеві слуги кіріла-путіна всіляко використовують це і чекають на своїх "освободителей із московщини". А що з них взяти – "така вже в них МОСКОВСЬКА ВІРА та ПОВЕДЕНЦІЯ", як писав ще в 1833 році у своєму "Салдацькому патреті" наш знаменитий письменник Григорій Квітка-Основʼяненко.

П.С. Щойно мої колеги з Переяслава поінформували, що місцева поліція таки почали боротися з "русскім міром" та багаторічною незаконною забудовою історичної частини міста й відкрила справу проти… Національного заповідника, який веде будівництво туалету для відвідувачів музеїв?!