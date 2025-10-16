Защитники Мариуполя будут помогать украинским защитникам преодолевать травмы войны
Во Львове, на базе Украинского католического университета, началось обучение первой группы защитников Мариуполя по программе подготовки инструкторов первого контакта. Это важный этап во внедрении в Украине системы посттравматического роста (ПТЗ) – подхода, который превращает травму в силу.
Об этом сообщает ОО "Сердце Азовстали" Рината Ахметова, которая развивает методологию ПТС в Украине и является партнером проекта.
В программе участвуют семеро защитников, которые участвовали в обороне Мариуполя и пережили российский плен. Они уже прошли собственный путь от выживания до восстановления и теперь готовятся профессионально поддерживать других воинов, гражданских и семьи пострадавших.
"Наши участники учатся оказывать кризисную поддержку, овладевают методами доказательной психотерапии, консультирования и ведения групп взаимоподдержки. Они делятся собственными историями, опытом восстановления и навыками самопомощи – чтобы дальше поддерживать других. Все это – часть большей цели: создать сообщество специалистов, которые прошли через травму и знают, как помогать другим ее преодолевать. И, что важно, делать это по принципу "равный-равному", – рассказала директор ОО "Сердце Азовстали" Ксения Сухова.
Эта инициатива должна стать основой для всеукраинской сети поддержки, которую планируют масштабировать на ветеранов, семьи пропавших без вести и гражданских, пострадавших от войны. Ведь посттравматический рост – это не только о лечении, а о создании новых смыслов после пережитого.
Обучение продлится несколько месяцев и завершится практическими сессиями. После этого выпускники смогут работать как инструкторы первого контакта, наставники в ветеранских сообществах и тренеры групп поддержки.