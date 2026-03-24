Защитник Мариуполя Владимир Вдовенко после плена стал тренером по посттравматическому росту и помогает собратьям

Защитник Мариуполя Владимир Вдовенко, который прошел бои за город, ранения, плен и вернулся на службу, сегодня работает тренером по посттравматическому росту и помогает другим ветеранам восстанавливаться после пережитого. Вдовенко служит в Государственной пограничной службе с 2015 года. Полномасштабное вторжение он встретил в Мариуполе, где участвовал в боях.

Во время обороны города из переносного зенитно-ракетного комплекса ему удалось попасть в российский самолет, нанеся ему значительные повреждения. В апреле, во время обстрела, взрывной волной Владимира выбросило из окна третьего этажа. Он получил ранения и был эвакуирован в подземный госпиталь на Азовстали. Впоследствии защитник по приказу вышел в плен.

Вернувшись из плена Владимира ждала реабилитация. Несмотря на тяжелые ранения впоследствии защитник вернулся к службе в рядах Морской охраны. После пережитого Вдовенко начал искать новые смыслы. Он хотел помогать другим и присоединился к программе обучения тренеров по посттравматическому росту от проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

Побратимы сыграли важную роль в восстановлении и росте Владимира, а потому он знает, что работа в формате "равный-равному" является наиболее эффективной. "Военные часто открываются только собратьям. Поэтому этот формат очень важен. Моя главная мотивация – это помочь тем, кто приходит из российских застенков, поскольку они долгое время, годами, находились под враждебным влиянием, пытками. И они надломлены, им надо помочь. Это мое желание", – отмечает он.

В "Сердце Азовстали" отмечают, что посттравматический рост является ключевым подходом в работе с ветеранами – он позволяет не только восстановиться после травмы, но и найти новые смыслы и поддерживать других на этом пути.