Защищал Украину с 2014: под Дружковкой погиб воин из Винницкой области Анатолий Вирский. Фото

Под Дружковкой в Донецкой области погиб военный из Винницкой области Анатолий Вирский. Он встал на защиту Украины еще в 2014 году и провел 12 лет на войне.

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Герою навсегда останется 50 лет. О потере сообщили в Жмеринском городском совете.

Что известно о герое

24 сентября в Жмеринской громаде простились с погибшим на войне земляком – Анатолием Вирским.

В ряды Вооруженных сил Украины он вступил еще в конце 2014 года. С тех пор мужчина посвятил свою жизнь защите родной земли.

"2 лет верой и правдой служил украинскому народу и родному государству Анатолий Иванович Вирский из Малой Жмеринки. Вместе с побратимами он давал отпор оккупантам, достойно выполняя свой воинский долг. Наш земляк пользовался уважением у сослуживцев и неоднократно получал награды и благодарности от командования за верность присяге, инициативность, военную дисциплину и отличное выполнение боевых задач", – говорят в громаде.

Как сообщает местное издание "Жмеринка City", Анатолий – выпускник Жмеринского лицея № 1, по специальности – тракторист. В мирную жизнь он работал в колхозе родного села Малая Жмеринка.

"Но война изменила его жизнь. С тех пор большую часть времени он проводил не дома, а на фронте", – говорится в посвященном Герою материале.

За годы службы Анатолий был награждён девятью орденами и наградами. Неоднократно был ранен. И каждый раз возвращался на передовую, к братьям по оружию.

"Много раз наш земляк чудом оставался в живых, получал многочисленные ранения и, пройдя лечение и реабилитацию, всегда возвращался в строй. Последние годы служил старшим стрелком-огнеметчиком второго механизированного отделения первого механизированного взвода шестой механизированной роты второго механизированного батальона воинской части А5003", – вспоминают об Анатолии в громаде.

"Жмеринка City" сообщает, что Анатолий был самым младшим из пяти детей в семье. Мать, 85-летняя Нина Королевна, в беседе с журналистами рассказывает: сын с детства был веселым, остроумным, добрым, заботливым.

Издание цитирует слова, которые, как рассказала Нина Королевна, она часто слышала от сына: "Мама, вы не имеете права умирать, пока я не вернусь. Не плачьте, не переживайте. Вы должны дождаться меня с войны. Я вернусь, буду заботиться о вас, должен сам вас похоронить".

Выполнить обещание воин не смог.

"Перед последним выходом на позиции он говорил сестре Екатерине, что на этот раз чувствует – живым уже не вернётся. На этот раз его предчувствие не подвело", – пишет "Жмеринка City".

15 сентября жизнь воина оборвалась. Анатолий Вирский погиб вблизи Дружковки Краматорского района в Донецкой области. Ему навсегда останется 50 лет.

Как пишет "Жмеринка City", Анатолий "оставался человеком, который любил простые вещи".

"Был опытным рыбаком, любил ходить за грибами. Особенно любил своих пятерых племянниц. Собственных внуков у него не было, но среди побратимов у него был позывной "Дед". Шутил с племянницами, что уже стал дедом. Более семи лет прожил в гражданском браке с женой Татьяной. Вместе они воспитывали ее сына Вадима, который сегодня также защищает Украину. Анатолий редко бывал дома. Война отняла у него годы, которые могли бы быть совсем другими. Но он упорно возвращался на фронт, потому что считал своим долгом защищать других и в конце концов одержать для Украины Победу. Не суждено было", – говорится в материале.

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