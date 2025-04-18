Запретов много: что нельзя делать в Страстную субботу
Страстная или Великая суббота – особый день в христианском календаре, завершающий Страстную неделю и предшествующую Пасхе. Это время глубочайшей тишины, ожидания и духовного сосредоточения.
В храмах продолжаются богослужения, а верующие вспоминают события, описанные в Евангелиях. OBOZ.UA рассказывает о традициях и запретах этого дня.
Что такое Великая суббота
Этот день напрямую связан с событиями Страстной пятницы – телом Иисуса, снятым с креста, которое положили в гробницу, закрытую камнем.
Верующие в этот день сосредоточены на молитве, покаянии и ожидании Воскресения.
Вечером в храмах начинается служба, плавно переходящая в воскресную Литургию. С этого момента и начинается Пасха – главный праздник христиан.
Когда отмечают Страстную субботу в 2025 году
В 2025 году Страстная суббота приходится на 19 апреля. Это последний день Великого поста, когда все готовятся к празднованию Пасхи.
Традиции Великой субботы
В народе эту субботу называют Тихой, потому что день должен пройти без шума, веселья и мирской суеты. Это время для молитвы, духовного очищения и милосердия.
Традиционно именно в Великую субботу готовят пасхальную корзину: в нее кладут паску, пасхальные яйца, сыр, колбасу. Но потреблять эти блюда можно только после освящения и завершения поста.
В храмах утром совершают Литургию, освящают пасхи и проводят вечерние богослужения, переходящие в празднование Воскресения.
Что нельзя делать в Страстную субботу
- Нельзя употреблять мясо, яйца, молоко, алкоголь – даже если корзина уже готова. Пост продолжается до Пасхальной службы.
- Не стоит заниматься физическим трудом: копать, сажать, ремонтировать, шить и стирать и т.д.
- Удерживайтесь от рукоделия – вязания, вышивки, шитья или плетения.
- Нельзя развлекаться – петь, танцевать, включать громкую музыку или праздновать что-нибудь другое.
- Запрещено ссориться, ругаться, злословить – это день тишины, любви и внутреннего равновесия.
- Не стоит отказывать в помощи нуждающимся – даже небольшой жест доброты будет иметь духовное значение.
- Нельзя обижать животных или совершать насилие – день должен быть мирным и доброжелательным во всем.
Народные приметы на Великую субботу
- Если день теплый и солнечный, то лето будет урожайным и ясным.
- Если пасмурно – лето принесет дожди и прохладу.
- В ночь с субботы на воскресенье не стоит спать – говорят, именно тогда счастье ходит по миру и может посетить ваш дом.
- Если освященное яйцо опустить в воду и умыться ею – это принесет здоровье и молодость.
Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на апрель.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.