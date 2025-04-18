Запретов много: что нельзя делать в Страстную субботу

Страстная или Великая суббота – особый день в христианском календаре, завершающий Страстную неделю и предшествующую Пасхе. Это время глубочайшей тишины, ожидания и духовного сосредоточения.

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В храмах продолжаются богослужения, а верующие вспоминают события, описанные в Евангелиях. OBOZ.UA рассказывает о традициях и запретах этого дня.

Что такое Великая суббота

Этот день напрямую связан с событиями Страстной пятницы – телом Иисуса, снятым с креста, которое положили в гробницу, закрытую камнем.

Верующие в этот день сосредоточены на молитве, покаянии и ожидании Воскресения.

Вечером в храмах начинается служба, плавно переходящая в воскресную Литургию. С этого момента и начинается Пасха – главный праздник христиан.

Когда отмечают Страстную субботу в 2025 году

В 2025 году Страстная суббота приходится на 19 апреля. Это последний день Великого поста, когда все готовятся к празднованию Пасхи.

Традиции Великой субботы

В народе эту субботу называют Тихой, потому что день должен пройти без шума, веселья и мирской суеты. Это время для молитвы, духовного очищения и милосердия.

Традиционно именно в Великую субботу готовят пасхальную корзину: в нее кладут паску, пасхальные яйца, сыр, колбасу. Но потреблять эти блюда можно только после освящения и завершения поста.

В храмах утром совершают Литургию, освящают пасхи и проводят вечерние богослужения, переходящие в празднование Воскресения.

Что нельзя делать в Страстную субботу

Нельзя употреблять мясо, яйца, молоко, алкоголь – даже если корзина уже готова. Пост продолжается до Пасхальной службы.

Не стоит заниматься физическим трудом: копать, сажать, ремонтировать, шить и стирать и т.д.

Удерживайтесь от рукоделия – вязания, вышивки, шитья или плетения.

Нельзя развлекаться – петь, танцевать, включать громкую музыку или праздновать что-нибудь другое.

Запрещено ссориться, ругаться, злословить – это день тишины, любви и внутреннего равновесия.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся – даже небольшой жест доброты будет иметь духовное значение.

Нельзя обижать животных или совершать насилие – день должен быть мирным и доброжелательным во всем.

Народные приметы на Великую субботу

Если день теплый и солнечный, то лето будет урожайным и ясным.

Если пасмурно – лето принесет дожди и прохладу.

В ночь с субботы на воскресенье не стоит спать – говорят, именно тогда счастье ходит по миру и может посетить ваш дом.

Если освященное яйцо опустить в воду и умыться ею – это принесет здоровье и молодость.

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