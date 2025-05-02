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Запеченный молодой картофель на огне: делимся рецептом сытного и вкусного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Запеченный молодой картофель на огне: делимся рецептом сытного и вкусного блюда для всей семьи

Молодой картофель – отличный овощ для запекания, а также можно вкусно сварить с укропом, добавив масло сливочное и специи. Стоит отметить, что молодой картофель можно не чистить, а просто хорошо помыть.

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Как вкусно приготовить молодой картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с салом и специями.

Рецепт картофеля

Ингредиенты:

  • Картофель молодой (средний размер) – 600 г
  • Грудинка (бекон) копченая или варено-копченая или сало – 300 г
  • Чеснок – 6 зуб.
  • Масло – 60 мл
  • Соль – по вкусу
  • Паприка копченая – 2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Картофель помыть. Если крупная разрезать пополам. Добавьте соль, паприку и ароматное масло с травами, перец чили, базилик, томаты. Все тщательно смешайте и дайте постоять 30 минут.

Картофель для запекания

2. Грудинку нарезать кусочками примерно 3х3 см. Нанизывайте на шпажки поочередно картошку и грудинку. Можно использовать шампура или деревянные шпажки.

Приготовление картофеля

3. На фольгу выложить шпажку. Добавить измельченный чеснок и полить остатками маринада. Плотно завернуть в фольгу и скрепить края. Так поступить с каждой шпажкой.

Сколько готовить картофель

4. Готовьте на костре 20-25 минут. 

Готовый картофель

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