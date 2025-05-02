Запеченный молодой картофель на огне: делимся рецептом сытного и вкусного блюда для всей семьи
Молодой картофель – отличный овощ для запекания, а также можно вкусно сварить с укропом, добавив масло сливочное и специи. Стоит отметить, что молодой картофель можно не чистить, а просто хорошо помыть.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с салом и специями.
Ингредиенты:
- Картофель молодой (средний размер) – 600 г
- Грудинка (бекон) копченая или варено-копченая или сало – 300 г
- Чеснок – 6 зуб.
- Масло – 60 мл
- Соль – по вкусу
- Паприка копченая – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Картофель помыть. Если крупная разрезать пополам. Добавьте соль, паприку и ароматное масло с травами, перец чили, базилик, томаты. Все тщательно смешайте и дайте постоять 30 минут.
2. Грудинку нарезать кусочками примерно 3х3 см. Нанизывайте на шпажки поочередно картошку и грудинку. Можно использовать шампура или деревянные шпажки.
3. На фольгу выложить шпажку. Добавить измельченный чеснок и полить остатками маринада. Плотно завернуть в фольгу и скрепить края. Так поступить с каждой шпажкой.
4. Готовьте на костре 20-25 минут.
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