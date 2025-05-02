Заморозки, штормовой ветер и грозы: синоптик рассказала, каких опасных явлений погоды ждать выходных

На выходные, 3 и 4 мая, в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. В частности, в некоторых областях будут преобладать штормовой ветер, грозы и заморозки.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она подчеркнула, что порой порывы ветра составят 15-20 метров в секунду.

"Опасные метеорологические явления в ближайшие субботу-воскресенья! В ночь на субботу ожидаются заморозки на почве в Сумской, Харьковской и Луганщине. 3-4 мая в Украине кое-где вероятны штормовые порывы юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду", – отмечается в сообщении.

В течение 3-4 мая в западных, северных регионах и Винницкой области пройдут короткие дожди, которые будут сопровождаться грозами.

На юге, востоке и большинстве центральных регионов сохранится сухая погода. Ветер в Украине будет юго-западным, с порывами, местами достигающими штормовой скорости 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +14 градусов, в субботу, 3 мая, на северо-востоке ожидается похолодание до +2...+6 градусов с возможными заморозками на почве до 0...-3 градусов. Это явление касается только северо-восточных областей.

Днем 3-4 мая максимальная температура воздуха по Украине будет +18...+23 градуса, а местами поднимется до +23...+26 градусов.

В Киеве суббота и воскресенье прогнозируются очень теплыми, с дневной температурой до +23...+26 градусов, однако периодически возможны грозовые дожди. Атмосферное давление будет нестабильным, поэтому метеозависимым следует соблюдать осторожность. Кроме того, 3-4 мая в столице ожидается сильный юго-западный ветер со штормовым порывом.

"Такой острый пестрый метеококтейль предполагается на этот уик-энд – ветер, заморозки и грозы, ночная свежесть и тепло днем, много солнца и периодические ливни…", – резюмировала Диденко.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидаются значительные изменения погодных условий, включая ночные заморозки на почве, сильный ветер, дожди с грозами и понижение температуры. Однако в целом температура воздуха будет оставаться достаточно высокой для этого времени года. В большинстве областей на выходных и в начале следующей недели днем столбики термометров поднимутся до +24 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко известила, что 2 мая ожидается похолодание в нескольких регионах страны. В частности, на почве возможны заморозки в северных и центральных областях, а также Харьковщине.

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