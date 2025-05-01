Вероятные заморозки: где в Украине прогнозируют похолодание

В пятницу, 2 мая, синоптики прогнозируют похолодание в нескольких регионах страны. В частности, на почве возможны заморозки в северных и центральных областях, а также Харьковщине.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Температура ночью будет колебаться в пределах +2… +6 °C, на юге будет теплее – до +10 °C.

Днем воздух прогреется до комфортных… +18 °C, в западных регионах - до +21 °C. Прохладнее всего будет на северо-востоке – только +11… +14 °C.

Ветер прогнозируется северный и северо-западный, умеренный, но на востоке ожидаются порывы.

В Киеве также возможны заморозки на почве. Завтра днем температура в столице составит около +15 °C. Однако в столице будет сухо.

До конца недели ожидаются периодические дожди в западных и северных областях, кое-где в центре. В южных и восточных регионах сохранится сухая погода. На Днепропетровщине стабильная ясность без осадков.

Диденко добавила, что заморозки в Украине в мае часто бывают.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что май может разочаровать украинцев нестабильной и дождливой погодой. Согласно его прогнозу, ближе к середине месяца температура воздуха начнет медленно расти, но уже в последние дни весны погода испортится снова.

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