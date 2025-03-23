Заморозки позади: синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 24 марта

В понедельник, 24 марта, в Украину придет долгожданное потепление. Но будет облачно. В западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, днем в Черниговской и Сумской дожди, на остальной территории без осадков.

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Об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра". Синоптики также обещают, что заморозки позади.

"Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью местами в западных областях, днем в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7°С тепла, на востоке страны около 0°С, днем 1-2-1 6°С", – говорится в прогнозе синоптиков.

В столице и области 24 марта облачно, возможны дожди. Также в "Укргидрометцентре" предупредили об опасных метеорологических явлениях – порывах ветра 15-18 м/с. Это и уровень опасности, желтый. Отмечается, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

"Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 7-12°С. В Киеве ночью 3-5° тепла, днем 10-12°С", – предупреждают синоптики.

Кроме того, днем 24 марта в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганской области, также возможны порывы ветра 15-20 м/с.

"І уровень опасности желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", – сообщили в "Укргидрометцентре".

В связи с потеплением в Карпатах возможна лестница снежных лавин.

"Предупреждение о снеголавинной опасности. 23-24 марта, в связи с повышением температуры воздуха и ожидаемыми осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень)", - добавили синоптики.

Ранее сообщалось, что Киев вошел в рейтинг тридцати пяти столиц мира с лучшими показателями качества воздуха в 2024 году. Столица Украины оказалась на 33-м месте.

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