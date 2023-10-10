Заморозки и не только: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 10 октября

Во вторник, 10 октября, погода в Украине будет хододной ночью и по-настоящему осенней днем. Местами ожидаются осадки, а синоптики предупреждают о заморозках и довольно сильном ветре (5-10 м/с по стране).

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карты погоды и видео, доскролльте страницу до конца). Там информируют, что сегодня по всей стране будет переменная облачность.

В этот день пройдет без осадков, однако в северо-восточных областях и Крыму днем возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, а на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов Цельсия. Тем временем в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях будут сильные заморозки в воздухе (0-3 градуса тепла), а днем воздух прогреется до 7-12 градусов с отметкой "плюс". В Одесской области и в Крыму ночью 6-11 градусов, а днем потеплеет до 11-16 градусов тепла.

Видео дня

В Киевской области сегодня тоже переменная облачность, но день пройдет без осадков. При этом будет сильный ветер – 7-12 м/с.

Температура ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, а на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов. Днем в регионе температура воздуха поднимется до 7-12 градусов тепла. Тем временем в Киеве ночью столбики термометров покажут 3-5 градусов тепла, а днем потеплеет до 9-11 градусов.

Синоптики предупреждают, что ночью 10 октября на почве будут заморозки 0-5 градусов в большинстве областей, а в западных, Житомирской и Винницкой областях – заморозки в воздухе. А уже в следующую ночь, 11 октября, по всей Украине будут сильные заморозки в воздухе (0-5 градусов).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпатах посреди осени ударил мороз и выпал снег. На высокогорье с утра в понедельник, 9 октября, зафиксировали температуру -6°С.

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