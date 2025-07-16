Замороженный борщ: делимся оригинальным рецептом блюда, которое всегда под рукой

Борщ – блюдо, которое любит и умеет готовить каждый украинец. Стоит отметить, что в каждой хозяйки есть свои секреты приготовления блюда, благодаря которым блюдо получается очень вкусным.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удобной замороженной заготовки борща, которая всегда выручит.

Для зажарки (на 7 шт.)

2 ст.л. растительного масла

2 лука

2 моркови

2 свеклы

1 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. сахара

140 г томатной пасты

соль, перец

75 мл воды

Для борща (на 2 л):

200-250 г мяса

лавровый лист, соль и перец

1-2 картофеля

150-200 г капусты

1 кубик замороженной зажарки ⠀

Способ приготовления:

1. Зажарка: мелко нарезанный лук жарим на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем натертую морковь, свеклу и жарим еще несколько мин. Добавляем лимонный сок, сахар, томатную пасту, соль, перец, воду и тушим 3-4 минут.

2. Борщ: мясо, лавровый лист, соль и перец заливаем водой и варим до готовности (говядину и свинину 60 минут, а курицу 25 минут). Вынимаем мясо и делим на волокна.

3. В бульон добавляем нарезанный картофель и варим до полуготовности, после мясо, мелко нашинкованную капусту, зажарку, специи по желанию и варим несколько минут.

Борщ накрываем крышкой и даем настояться хотя бы 10 минут и после подаем с сметаной!

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