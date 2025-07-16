Замороженный борщ: делимся оригинальным рецептом блюда, которое всегда под рукой
Борщ – блюдо, которое любит и умеет готовить каждый украинец. Стоит отметить, что в каждой хозяйки есть свои секреты приготовления блюда, благодаря которым блюдо получается очень вкусным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удобной замороженной заготовки борща, которая всегда выручит.
Для зажарки (на 7 шт.)
- 2 ст.л. растительного масла
- 2 лука
- 2 моркови
- 2 свеклы
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л. сахара
- 140 г томатной пасты
- соль, перец
- 75 мл воды
Для борща (на 2 л):
- 200-250 г мяса
- лавровый лист, соль и перец
- 1-2 картофеля
- 150-200 г капусты
- 1 кубик замороженной зажарки ⠀
Способ приготовления:
1. Зажарка: мелко нарезанный лук жарим на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем натертую морковь, свеклу и жарим еще несколько мин. Добавляем лимонный сок, сахар, томатную пасту, соль, перец, воду и тушим 3-4 минут.
2. Борщ: мясо, лавровый лист, соль и перец заливаем водой и варим до готовности (говядину и свинину 60 минут, а курицу 25 минут). Вынимаем мясо и делим на волокна.
3. В бульон добавляем нарезанный картофель и варим до полуготовности, после мясо, мелко нашинкованную капусту, зажарку, специи по желанию и варим несколько минут.
Борщ накрываем крышкой и даем настояться хотя бы 10 минут и после подаем с сметаной!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: