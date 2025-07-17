Закусочный рулет с крабовыми палочками: рецепт легкой закуски на каждый день

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления очень легких и вкусных закусок, а также салатов. Еще из них получится ленивый суши-торт, а также намазки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из яичного блина, с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

5 яиц

2 ст.л. сметаны

соль

200 г крабовых палочек

100 г крем-сыра

1 огурец

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца, сметану, соль и выливаем на пергамент, выпекаем в разогретой духовке при 180С 15 минут.

2. Начинка: крабовые палочки разбираем на волокна, соединяем с крем-сыром.

3. Яичный корж охлаждаем, смазываем начинкой, выкладываем внутрь огурец и сворачиваем в рулетик.

Охлаждаем рулет 1 час, режем порционно и подаем с соусом терияки!

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