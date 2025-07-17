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Закусочный рулет с крабовыми палочками: рецепт легкой закуски на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Рецепт закуски

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления очень легких и вкусных закусок, а также салатов. Еще из них получится ленивый суши-торт, а также намазки.

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Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из яичного блина, с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 2 ст.л. сметаны
  • соль
  • 200 г крабовых палочек
  • 100 г крем-сыра
  • 1 огурец

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца, сметану, соль и выливаем на пергамент, выпекаем в разогретой духовке при 180С 15 минут.

Яичный корж

2. Начинка: крабовые палочки разбираем на волокна, соединяем с крем-сыром.

Начинка из крабовых палочек

3. Яичный корж охлаждаем, смазываем начинкой, выкладываем внутрь огурец и сворачиваем в рулетик.

Приготовление закуски

Охлаждаем рулет 1 час, режем порционно и подаем с соусом терияки!

Готовое блюдо

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