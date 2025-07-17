Закусочный рулет с крабовыми палочками: рецепт легкой закуски на каждый день
Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления очень легких и вкусных закусок, а также салатов. Еще из них получится ленивый суши-торт, а также намазки.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из яичного блина, с крабовой начинкой.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2 ст.л. сметаны
- соль
- 200 г крабовых палочек
- 100 г крем-сыра
- 1 огурец
Способ приготовления:
1. Смешайте яйца, сметану, соль и выливаем на пергамент, выпекаем в разогретой духовке при 180С 15 минут.
2. Начинка: крабовые палочки разбираем на волокна, соединяем с крем-сыром.
3. Яичный корж охлаждаем, смазываем начинкой, выкладываем внутрь огурец и сворачиваем в рулетик.
Охлаждаем рулет 1 час, режем порционно и подаем с соусом терияки!
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