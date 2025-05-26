Закрыл собой жену, а сам погиб от ожогов: под Одессой российский шахед влетел в частный дом и взорвался

В Одесской области российский шахед влетел в окно частного дома, где жили Татьяна и Николай Ивченко. 66-летний Николай Владимирович успел прикрыть собой жену перед тем, как дрон взорвался. Мужчина получил 70% ожогов тела, но еще успел вывести супругу и собаку на улицу. Врачи несколько недель боролись за его жизнь, но, сожалению, спасти не смогли.

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Вывел из дома жену и собаку

Трагедия произошла 22 апреля, поздно вечером. В 22:30 в поселке под Одессой россияне начали обстрел.

"Это было прямое попадание шахеда. Он влетел прямо в боковое окно дома, где как раз сидела мама. Папа только успел подбежать и накрыл ее собой, как беспилотник сдетонировал. После этого отец еще успел вывести маму и собаку на улицу, а сам вернулся в дом, хотел погасить огонь. Но это ему не удалось, дом сгорел", – рассказывает OBOZ.UA дочь Катерина Лисенко.

Мама позвонила Катерине в Молдавию, где та сейчас работает, почти в 23 часа. Сообщила о случившемся. Николая Ивченко отвезли в Одесский ожоговый центр, оказали первую помощь. У него были ожоги 70% тела, причем 60% – это глубокие ожоги.

"А 24-го из больницы позвонили и сказали, что отец умирает, они не могут его спасти, поскольку они не аккредитованы для лечения ожогов и предложили везти его во Львов. А это 700 км, папа бы не выдержал. Я решила везти его в Кишинев, это 160 км. Два раза во время дороги его реанимировали, но все-таки привезли. Тут его приняли даже без документов, поскольку все сгорело, и оказывали помощь. Врачи ничего не обещали, говорили, что есть один шанс из 100", – продолжает Катерина.

Николая Владимировича поместили в отдельный бокс в реанимации. К нему никого не пускали. Но дочь могла писать ему записки и передавать их через медперсонал. Медсестры читали ему, а он на словах передавал ответ, говорил, что ему нужно передать. В одной из записок Катя пообещала, что обязательно вывезет в Молдову маму и собаку.

Всю жизнь работал, но пенсию не получил

Поскольку документы погибли в огне, то потребовалось некоторое время, чтобы оформить их, в том числе и документы на собаку. 15 мая супруга Николая Ивченко Татьяна приехала в Кишинев, вечером она смогла увидеть своего мужа, который буквально ценой своей жизни спас ее.

А уже в 1:30 ночи 26 мая Николай Владимирович умер.

"Я помню, когда папу в Одессе перегружали в скорую, ему сняли маску и он сказал: "Я живу потому что ты есть. Я люблю тебя". Я сказала, что тоже его люблю. Папа воспитывал меня с 11 лет, он был самым близким мне человеком, он был моим другом. Самые сокровенные вещи, которые я не могла сказать даже маме, ими я могла поделиться с отцом", – продолжает Катерина.

Николай Ивченко в молодости был моряком. Потом занимался строительством. К сожалению, он даже не смог оформить себе пенсию, ему не хватило года стажа. Это было очень горько для него. Жить родителям помогала дочь с мужем.

Сам Николай Владимирович брался за любую подработку. Не было такой вещи, которую бы он не мог сделать своими руками.

Как рассказывает дочь, он мог все починить, приготовить еду, изготовить обувь, сделать мебель, сплести забор из веток, вырезать рогатку. У них с супругой было небольшое хозяйство, разводили кур.

"Мама была, как говорят – за мужем. Он был для нее всем. Они жили, как и все, иногда спорили. Но отец при мне никогда не повышал голос на маму, как только я появлялась в дверях, все споры прекращались. Он меня в жизни всегда подстраховывал, направлял, но никогда за меня не решал мои проблемы. Если хотела машину, то нужно было самой пойти на курсы и сдать на права", – говорит Катерина.

Похоронили Николая Владимировича в Молдове, там, где сейчас живет дочь. Супруга Татьяна тяжело переносит смерть мужа, до сих пор никуда не выходит из дома.