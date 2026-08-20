Зачем заклеивать колеса чемодана скотчем: об этом мало кто знает

Перед поездкой опытные путешественники используют простой лайфхак, который помогает дольше сохранять колеса чемодана в надлежащем состоянии.

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Речь идет об обычном скотче, которым временно обматывают колеса багажа. Об этом способе пишет Cronista.com.

Во время поездки колеса постоянно соприкасаются с различными поверхностями — от пола в аэропорту до асфальта и брусчатки. На них оседают пыль, песок и мелкий мусор, которые со временем могут ускорять износ материала и попадать в механизм.

Тонкий слой скотча создает дополнительный барьер между колесом и поверхностью. Он задерживает часть грязи и уменьшает прямой контакт колеса с мелкими частицами, которые могут повредить его во время движения.

Такой метод также может быть полезен для тех, кто не хочет загрязнять колеса перед хранением чемодана. По окончании путешествия ленту можно снять и очистить поверхность.

Как заклеить колеса чемодана

Перед нанесением скотча колеса нужно протереть от пыли и полностью высушить. В противном случае лента может быстро отклеиться.

Обертывать нужно только внешнюю часть колеса, которая соприкасается с поверхностью. Не стоит закрывать лентой ось, боковые элементы или места соединения с корпусом чемодана.

Не нужно делать слишком толстый слой. Достаточно нескольких витков, чтобы защитить поверхность, но при этом не создавать препятствий для вращения.

После использования скотч лучше сразу снять и проверить, не осталось ли липкого слоя.

Какой материал подойдет

Для этого способа лучше использовать прочную ленту, устойчивую к влаге и трению. Например, можно взять армированный скотч.

Альтернативой может стать силиконовая лента, которая способна образовывать защитный слой вокруг колеса без значительного количества клея на поверхности.

Обычный малярный скотч для длительного использования подходит хуже, поскольку он может быстро повредиться при контакте с водой и неровной поверхностью.

В то же время перед поездкой стоит проверить, не мешает ли лента движению колес. Если они начали вращаться хуже или цепляться за поверхность, защитный слой необходимо снять.

Что делать с колесами после поездки

Даже если колеса были защищены скотчем, после возвращения их следует очистить. Нужно удалить песок, пыль и другой мусор, который мог попасть в механизм.

Также рекомендуется проверить крепление и вращение каждого колеса. Если вокруг оси намотались волосы или нитки, их нужно убрать.

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