Зачем весной стучат по стволам яблонь: секрет садоводов
Весной в садах иногда можно увидеть странную картину: хозяин стоит под яблоней и легонько постукивает по ее стволу. Для кого-то это похоже на старинный ритуал, но на самом деле метод имеет вполне научное объяснение.
Когда весна холодная, а пчелы почти не летают, садоводы берут на себя роль "помощников природы". И такое простое действие способно существенно повысить урожайность. Детали читайте в материале OBOZ.UA.
Почему яблони иногда нуждаются в помощи
В прохладную, дождливую весну насекомых-опылителей в саду почти нет. Пчелы малоактивны, а часть цветков так и остается неопыленной, что напрямую уменьшает количество завязей. Именно тогда и пригодится легкое постукивание.
Вибрация, которая возникает в результате ударов, помогает пыльце равномерно распределяться между цветками. Это фактически имитация естественного процесса опыления. Специалисты отмечают, что урожайность после таких действий может вырасти на 10–15%.
Для каких деревьев метод самый эффективный
Наибольшую пользу постукивание приносит:
- старым и высоким яблоням;
- деревьям с густой, запущенной кроной;
- сортам, где цветки скрыты внутри ветвей.
Насекомым сложно добраться до таких участков, поэтому механическая помощь становится действительно заметной.
Как правильно стучать, чтобы не навредить
Здесь важна деликатность.
Садоводы советуют:
- использовать ладонь или деревянную палку, а не металлические предметы;
- делать несколько легких ударов, без силы;
- повторять процедуру 1–2 дня подряд в период активного цветения.
Цель – создать мягкую вибрацию, а не повредить кору или камбий.
Таким образом, постукивание – экологический, безопасный и абсолютно доступный способ помочь яблоням в неблагоприятную весну.
