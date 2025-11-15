Зачем весной стучат по стволам яблонь: секрет садоводов

Весной в садах иногда можно увидеть странную картину: хозяин стоит под яблоней и легонько постукивает по ее стволу. Для кого-то это похоже на старинный ритуал, но на самом деле метод имеет вполне научное объяснение.

Видео дня

Когда весна холодная, а пчелы почти не летают, садоводы берут на себя роль "помощников природы". И такое простое действие способно существенно повысить урожайность. Детали читайте в материале OBOZ.UA.

Почему яблони иногда нуждаются в помощи

В прохладную, дождливую весну насекомых-опылителей в саду почти нет. Пчелы малоактивны, а часть цветков так и остается неопыленной, что напрямую уменьшает количество завязей. Именно тогда и пригодится легкое постукивание.

Вибрация, которая возникает в результате ударов, помогает пыльце равномерно распределяться между цветками. Это фактически имитация естественного процесса опыления. Специалисты отмечают, что урожайность после таких действий может вырасти на 10–15%.

Для каких деревьев метод самый эффективный

Наибольшую пользу постукивание приносит:

старым и высоким яблоням;

деревьям с густой, запущенной кроной;

сортам, где цветки скрыты внутри ветвей.

Насекомым сложно добраться до таких участков, поэтому механическая помощь становится действительно заметной.

Как правильно стучать, чтобы не навредить

Здесь важна деликатность.

Садоводы советуют:

использовать ладонь или деревянную палку, а не металлические предметы; делать несколько легких ударов, без силы; повторять процедуру 1–2 дня подряд в период активного цветения.

Цель – создать мягкую вибрацию, а не повредить кору или камбий.

Таким образом, постукивание – экологический, безопасный и абсолютно доступный способ помочь яблоням в неблагоприятную весну.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить садовые деревья в ноябре.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.