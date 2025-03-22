Зачем в СССР ввели пятилетки: как это работало

Пятилетние планы Советского Союза стали символом централизованного планирования, определявшего развитие экономики, науки, техники, образования и культуры. Они играли ключевую роль в стратегии государственного управления, направленной на масштабную индустриализацию, коллективизацию и укрепление контроля.

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Однако за фасадом грандиозных целей скрывались многочисленные трудности, включая принудительный труд, репрессии, экономические неудачи и социальные потрясения. OBOZ.UA рассказывает об истории пятилетних планов, их целях, методах выполнения и последствиях для населения.

Истоки пятилетнего планирования

Автором концепции пятилетки в 1924 году стал Александр Цюруп. Основная идея заключалась в том, что новые предприятия можно построить за пять лет, а следовательно, такой срок позволял четко планировать промышленное развитие.

Впрочем, на практике строительство заводов и фабрик часто потребовало больше времени, а из-за жестких темпов выполнения и истощения ресурсов большинство планов не достигало ожидаемых показателей.

Первая пятилетка

Первая пятилетка (1928-1933) стала переломным моментом в истории СССР. Ее целью была ускоренная индустриализация, в частности, развитие металлургии, энергетики и машиностроения. Однако при ее реализации возникли многочисленные кризисы: дефицит топлива, нехватка металлов, проблемы с транспортом. Несмотря на невыполнение плана, было построено более 1500 новых предприятий, включая Днепрогэс, Харьковский тракторный завод и другие стратегические объекты.

В то же время первая пятилетка сопровождалась массовой коллективизацией сельского хозяйства, приведшей к Голодомору 1932–1933 годов и значительному снижению уровня жизни населения.

"Безбожная пятилетка"

Кроме экономических пятилетних планов в СССР существовали и социальные инициативы. Одной из самых радикальных стала так называемая "безбожная пятилетка" (1932–1937), направленная на полное искоренение религии и ликвидацию всех религиозных учреждений в Советском Союзе. По некоторым данным, эта кампания преследовала цель, чтобы до 1 мая 1937 года имя Бога было "забыто" на всей территории страны.

Основными мерами "безбожной пятилетки" были:

массовое закрытие и уничтожение церквей, монастырей, синагог и мечетей;

аресты, высылки и казни священнослужителей;

жесткая антирелигиозная пропаганда, охватывающая прессу, образование и общественную жизнь;

искоренение религиозных традиций, запрет на празднование религиозных праздников.

Эту кампанию активно поддерживала организация "Союз воинственных безверников", созданная в 1925 году. Она занималась распространением антирелигиозной литературы, организацией лекций и пропагандистских мероприятий, которые высмеивали религиозные верования и убеждения.

К 1936 году количество религиозных учреждений сократилось в десятки раз, тысячи храмов были разрушены или превращены в склады, музеи атеизма и производственные помещения. Однако, невзирая на жесткую политику советской власти, религия не исчезла. Согласно переписи 1937 года, около половины населения СССР продолжали признавать себя верующими.

Последующие пятилетки

В последующие десятилетия советская экономика развивалась по пятилетним планам. В послевоенный период СССР смог восстановить свою промышленность и выйти на уровень ведущих экономик мира. Однако начиная с 70-х годов темпы экономического роста начали спадать.

Одиннадцатая пятилетка (1981–1985) предусматривала модернизацию производства и внедрение новых технологий, однако ее задача не была выполнена. Сокращение инвестиций в социальную сферу, неравномерное распределение ресурсов между городами и селами повлекли за собой дальнейший рост экономических проблем.

Двенадцатая пятилетка (1986–1990) стала попыткой совместить плановую экономику с рыночными механизмами, но провалилась из-за неэффективности управления и чрезмерных затрат на государственные проекты.

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