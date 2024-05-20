Зачем в СССР строили многоэтажки 'на ножках': есть несколько причин

Когда речь заходит о советской архитектуре, то первое, что приходит в голову – это серые однотипные хрущевки и сталинки. Однако в действительности в СССР строили и другие, более интересные здания.

Во многих городах бывшего СССР можно увидеть многоэтажные дома, якобы стоящие на ножках. О том, зачем их строили читайте в материале OBOZ.UA.

В советские времена многоэтажные дома "на ножках" были настоящей диковинкой. Эти необычные постройки, возведенные на опорах, отличались от типовых зданий, поэтому сразу привлекали внимание.

Подобные дома строили еще в начале 30-х годов, однако серьезнее они начали появляться в 60-х.

Традиционно подобные "ножки" устанавливают в местах горных разливов, рек и прибрежных зонах, где есть риск подтопления. Но в больших городах, где и начали строить необычные многоэтажки, такой проблемы не было, поэтому причина их появления достаточно неочевидна.

Мода

Большую роль в появлении многоэтажек на ножках сыграл расцвет конструктивизма. Архитекторы стремились разнообразить однообразный городской пейзаж путем реализации оригинальных, нестандартных решений и поиском новых форм.

Проветривание

Благодаря необычной конструкции, нижняя часть дома проветривалась со всех сторон. Это хорошо влияло на состояние здания и предотвращало его преждевременный износ.

Удобство

Подобные дома "на ножках" достаточно удобны для жителей города, ведь пешеходам больше не нужно было обходить их в случае необходимости. Люди могли без проблем ходить под зданием, что немного экономило время.

Отсутствие первого этажа

В СССР люди избегали жизни на первых этажах из-за ряда неудобств. Например, из подвала мог доноситься неприятный запах, под окнами часто распивали спиртные напитки и т.д. Кроме того, значительно повышался риск того, что именно людей на первом этаже ограбят. Поэтому дома "на ножках" отчасти решали эти проблемы.

В общем, у этих архитектурных сооружений было достаточно преимуществ, но в конце концов, из-за желания упростить и удешевить процесс строительства, их возводить массово так и не начали.

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