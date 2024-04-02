Зачем в СССР школьники массово собирали майских жуков: интересное объяснение

Детство в Советском Союзе очень сильно отличалось от современного. У детей не было доступа к современным гаджетам и развлечениям, но они все равно умели находить способы весело провести время.

Одним из них был сбор майских жуков весной. OBOZ.UA рассказывает о том, почему дети СССР массово и регулярно собирали насекомых.

Сейчас в эпоху современных технологий трудно представить, что дети рано утром или после школы и кружков собираются все вместе и отправляются на охоту на насекомых. Однако в СССР, когда не было такого избытка игрушек, а о смартфонах и ноутбуках могли только мечтать, сбор майских жуков был невероятно распространенной практикой.

Почему майские жуки

Во-первых, весной майских жуков невероятно много, поэтому неудивительно, что дети, которым нужно хоть как-то себя развлекать, обратили на них внимание.

Во-вторых, о майских жуках ходил один миф. Пока доподлинно неизвестно где, когда и почему он появился, но его суть заключалась в том, что аптеки якобы могли купить майских жуков.

Как будто фармацевтам очень нужны были засушенные крылышки майских жуков в больших объемах, поэтому приносить нужно было от 1 килограмма.

В то же время, кто-то говорил, что принимают и живых жуков, при чем их стоимость отличалась. За самца можно было получить 6 копеек, а за самку 7.

Конечно, аптеки не занимались сбором майских жуков, но предприимчивым детям очень понравился этот миф. О нем узнали все, а потому лов жуков стал столь распространенным явлением.

Как проходил сбор майских жуков

Молодежь в возрасте от 6 до 20 лет собиралась рано утром или поздно вечером. Сначала они трясли деревья, чтобы разбудить спящих насекомых, а затем наблюдали за ними и начинали охоту. Как только появлялся первый жук, все вооружались сочками, полотенцами или другими орудиями и устраивали погоню.

Однако поскольку пойманных майских жуков продать не удавалось, их либо просто снова отпускали на свободу, либо сажали в спичечные коробочки, банки и хранили, как домашних питомцев.

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