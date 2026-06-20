Зачем в автобусах в СССР делали задний люк: при чем здесь война

В советских автобусах ПАЗ-672 была деталь, которую замечали не все пассажиры, – сквозной люк в задней части кузова. На первый взгляд он казался странным, ведь двигатель в этих автобусах располагался спереди, поэтому к ремонту мотора заднее отверстие не имело никакого отношения.

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На самом деле одна из наиболее вероятных версий объясняет эту особенность требованиями военного времени и возможностью быстро переоборудовать гражданский автобус в санитарный транспорт. OBOZ.UA рассказывает подробности.

ПАЗ-672 хорошо помнят те, кто застал советский общественный транспорт. Эти округлые "пазики" ездили по городам, поселкам и деревням, перевозили школьников, рабочих и пассажиров по коротким маршрутам. Машина была простой, массовой и очень узнаваемой.

Однако в конструкции автобуса была одна неочевидная особенность – задний люк. Он располагался в кормовой части кузова и не был связан с доступом к двигателю, как это бывает в автобусах с задним расположением мотора. Поэтому возникал логичный вопрос: зачем он был нужен?

Одна из популярных версий объясняет появление заднего люка бытовыми потребностями. В народе считали, что его сделали для того, чтобы автобус можно было использовать в ритуальных целях – в частности, чтобы через заднее отверстие было удобнее заносить гроб.

Такое объяснение не возникло на пустом месте. В небольших населенных пунктах автобусы действительно могли использоваться не только для пассажирских перевозок, но и для похоронных процессий. В деревне или маленьком городке отдельного специального транспорта часто не было, поэтому приспосабливали то, что было под рукой.

Однако эта версия, скорее всего, объясняет не первопричину, а уже более позднее использование такой конструкции. То есть люк действительно мог оказаться удобным в подобных случаях, но вряд ли именно ради этого его встраивали в автобус на этапе проектирования.

Гораздо более убедительной считается версия, связанная с военными потребностями. В СССР гражданскую технику часто проектировали с учётом возможного использования в условиях мобилизации. То есть автобус, грузовик или другой транспорт в мирное время работали в обычном режиме, но в случае необходимости могли выполнять дополнительные задачи.

Именно этим и объясняют наличие заднего люка в ПАЗ-672. Через такое отверстие можно было удобно загружать носилки с ранеными. В случае чрезвычайной ситуации или военного времени автобус можно было быстро переоборудовать в санитарный транспорт.

Для этого заднее сиденье, которое в обычном режиме закрывало проход, можно было снять. После этого салон становился пригодным для перевозки людей на носилках. Через задний люк их можно было заносить значительно проще, чем через узкие пассажирские двери сбоку.

Именно поэтому задний люк не был случайной или декоративной деталью. У него было практическое назначение, которое в повседневной жизни почти не использовалось, но которое могло стать важным в кризисной ситуации.

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