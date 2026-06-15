Почему в СССР в автобусах и грузовиках было огромное рулевое колесо: причина проста

Если посадить молодого водителя в кабину автомобиля, выпущенного ещё во времена СССР, в первую очередь он обратит внимание на огромный по диаметру и при этом тонкий руль. Эта деталь в советских машинах – и легковых, и, тем более, грузовых – скорее напоминала капитанский штурвал.

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Сегодня, в эпоху компактных и эргономичных рулевых систем, которые можно крутить хоть одним пальцем, такой формат кажется странным дизайнерским анахронизмом. Однако подобный вид руля был обусловлен вполне практичными причинами. OBOZ.UA рассказывает, что заставляло автозаводы каждый раз устанавливать в свою продукцию столь большой руль.

Гигантский размер рулевого колеса был чисто технической необходимостью и единственным способом сделать управление автомобилем физически возможным. Все из-за отсутствия гидроусилителя руля, что и было главной причиной подобного решения.

Чтобы повернуть тяжелые передние колеса автомобиля, водителю приходилось рассчитывать исключительно на силу собственных рук. На помощь конструкторам пришел базовый закон физики – правило рычага. А с точки зрения механики, руль – это тот самый рычаг. Чем больше диаметр рулевого колеса, тем больше плечо рычага, и тем меньше усилий нужно приложить, чтобы преодолеть сопротивление колес. По золотому правилу механики, водители "проигрывали" в расстоянии (приходилось делать значительно больше оборотов большим колесом), но получали жизненно необходимый выигрыш в силе.

Особенно ощутимым этот принцип был в сегменте грузовых автомобилей. На первых советских грузовиках типа ГАЗ-51 или легендарных трехосных КрАЗ-255 (которые водители за тяжесть управления неформально прозвали "людоедами") усилителей не было вообще. Повернуть колеса загруженной машины на месте или во время движения по грязи было настоящим испытанием на выносливость. Огромный диаметр руля позволял водителю в буквальном смысле упираться в него всем телом, помогая себе весом собственного торса.

Когда в 1960-70-х годах на конвейер встали более прогрессивные ЗИЛ-130 или КамАЗы, они уже были оснащены гидроусилителями. Однако руль все равно оставили немалым – это делалось ради безопасности, чтобы в случае внезапного отказа гидравлики водитель не потерял контроль над многотонной машиной и смог удержать ее на дороге вручную.

В легковой автомобильной промышленности логика была схожей. Даже относительно небольшие "Москвичи" или престижные "Волги" (ГАЗ-21 и ГАЗ-24) имели тяжелые чугунные двигатели, которые сильно давили на переднюю ось. В отсутствие гидроусилителя парковка в узком дворе или маневрирование на низкой скорости превращалось в испытание физической силы водителя. Большой руль помогал компенсировать этот вес.

Помимо чистой физики, большой размер выполнял еще несколько важных функций.

Поимка люфтов. Советские рулевые механизмы со временем неизбежно изнашивались, из-за чего появлялся солидный свободный ход – люфт. На маленьком руле такой люфт делал бы машину неуправляемой при движении на скорости, тогда как большое колесо позволяло водителю значительно легче "отлавливать" траекторию автомобиля.

Советские рулевые механизмы со временем неизбежно изнашивались, из-за чего появлялся солидный свободный ход – люфт. На маленьком руле такой люфт делал бы машину неуправляемой при движении на скорости, тогда как большое колесо позволяло водителю значительно легче "отлавливать" траекторию автомобиля. Эргономика и обзор. Тонкий обод большого диаметра не перекрывал приборную панель, что позволяло водителю четко видеть показания спидометра или давления масла.

Тонкий обод большого диаметра не перекрывал приборную панель, что позволяло водителю четко видеть показания спидометра или давления масла. Зимний фактор. Значительная часть территории СССР находилась в северных широтах, соответственно, грузовики много эксплуатировались в суровых условиях, и водителям приходилось работать в толстых зимних перчатках. Большой, хотя и тонкий руль позволял надежно обхватывать его руками в любой одежде.

Итак, гигантский руль советских автомобилей был не прихотью инженеров, а вынужденным компромиссом между простотой конструкции и физическими возможностями человека. Простая механика позволяла превратить технически несовершенные модели автомобилей в более-менее управляемые транспортные средства.

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