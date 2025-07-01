Зачем в армии СССР солдаты затачивали бляхи на ремнях: объяснение

Несмотря на то, что официальная идеология СССР провозглашала политику равенства всех людей, на деле жесткая иерархия сопровождала советских граждан буквально везде. И проявлялась она порой в довольно причудливой форме.

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Проявлением такой иерархии можно назвать пряжки на ремнях, которые носили солдаты срочной службы. Эти пряжки еще называли бляхами. Отслужив половину срока, солдат имел право заточить свою бляху. Как и зачем это делалось, разбирался OBOZ.UA.

В стандартном виде бляха на солдатском ремне была простым куском латуни с изображенными на нем пятиконечной звездой, серпом и молотом. Ее края были закругленные и неострые. Именно такой она должна была оставаться, согласно армейскому уставу.

Однако, в Красной Армии процветали неуставные отношения между срочниками, которые еще называли дедовщиной. Солдаты, которые отслужили половину срока нередко издевались над новобранцами. И заточенная бляха служила для них инструментом доминирования.

Обычно затачивали только один уголок бляхи. Никаких специальных средств для этого не использовали. Края пряжки шлифовали об асфальт, бетон, камень или другие твердые абразивные поверхности. Иногда снимали краску или лак с металла, чтобы придать ему блеск, что тоже имело символическое значение.

Даже если солдат не собирался применять ремень в качестве оружия, сам факт, что он имел наточенную бляху, воспринимался как проявление силы или готовности к схватке. Это создавало "авторитет" среди других срочников, особенно в среде, где действовали негласные правила иерархии.

Заточенной жестью пугали "духов", то есть новобранцев. Также ее использовали в неформальных конфликтах. Таким предметом легко было нанести болезненные порезы по лицу или рукам. Впрочем, было у бляхи и бытовое применение – ее порой использовали вместо ножа для нарезания продуктов, открывания консервов, или в роли отвертки.

Некоторые историки предполагают, что традицию затачивать бляхи занесли в советскую армию солдаты, которые до того имели опыт сидения в тюрьме. Тюремная культура в СССР предусматривала наличие у старших по иерархии заключенных заточки – самодельного холодного оружия, которое можно было носить скрыто и использовать во время личных конфликтов.

Практика заточки бляхи на официальном уровне считалась нарушением армейских правил. За это могли достаточно серьезно наказать – вплоть до дисциплинарного батальона. Однако командиры часто закрывали на это глаза, особенно если информация об использовании таких блях не выходила за пределы части или их ношение не вызывало серьезных инцидентов. В мирной жизни, после демобилизации, некоторые хранили такие ремни как сувениры или напоминание о службе.

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