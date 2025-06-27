Сейчас на пике моды: какую одежду в СССР считали позором

Представления о моде и стиле времен СССР сейчас вызывают у многих только недоумение. Первой на ум приходит борьба с джинсами, но не только одежда из денима считалась в советские времена табу.

Видео дня

OBOZ.UA собрал список таких вещей, за которые во времена Страны Советов можно было в лучшем случае нарваться на насмешки. Сейчас большинство из них считаются пиком моды и очень стильными вещами.

Брюки-клеш

Этот фасон был популярным у представителей культуры хиппи, поэтому ассоциировался со свободой и свободным самовыражением, что в СССР, мягко говоря, не приветствовалось. В Союзе подобные штаны в 70-е и 80-е годы считались символом протеста. В таких вещах можно было увидеть так называемую неформальную молодежь. А вот в школах и техникумах клеши могли запрещать официально. От учеников даже требовали вшивать вставки, чтобы сделать штанины прямыми.

Мини-юбки

Примерно в то же время, когда на западе популярность приобретал силуэт клеш, мир завоевывали и короткие юбки выше колена. Молодые девушки в СССР тоже предпочитали носить мини. Но старшее поколение считало их проявлением бесстыдства, чрезмерного эротизма и даже "растлением морали". За появление в мини можно было оказаться в роли обвиненной на комсомольском собрании. А в худшем случае быть отчисленной из института. В юбках такой длины также не пускали на работу.

Кроссовки

Сейчас сложно найти более модную и универсальную обувь, чем разного рода сникеры. В них ходят даже на светские мероприятия. Но в советские времена кроссовки считались сугубо спортивной обувью, совершенно не предназначенной для выхода в город. Появиться в кроссовках на публике означало выглядеть небрежно, "по-американски", а значит осуждалось. К тому же, хорошие кроссовки были преимущественно импортными, а значит дорогими, что тоже не приветствовалось в советском обществе.

Футболки с принтами

Сейчас принты на футболках является одним из самых распространенных способов самовыражения. А в советские времена название рок-группы или логотип какого-то иностранного бренда свидетельствовали об увлечении человека иностранной культурой, что было абсолютным табу. Даже англоязычные надписи без явного смысла вызывали подозрение. За такую футболку могли не пустить в школу или Дворец пионеров.

Цветные чулки и колготы

Одежду ярких цветов в СССР называли проявлением нескромности и даже безвкусицы. А капроновые колготы стоили больших денег и считались признаком "буржуазного" стиля жизни. Если же девушка или женщина появлялась в колготах яркого цвета, это расценивалось, как вызов общественной морали.

Много украшений

Длинные серьги, широкие пояса, слишком модные прически — все это в СССР могли трактовать как "чопорность", излишнее внимание к внешности. Так относиться к своему образу "советскому человеку" не годилось.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую одежду в СССР часто ремонтировали с помощью собственных волос, а не ниток.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.