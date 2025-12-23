Зачем протирать телевизор уксусом: раскрыта действенная хитрость

Эксперты по уборке раскрыли действенную хитрость, которую хозяйки могут использовать, чтобы их телевизоры сияли чистотой. Она пригодится как раз перед Рождеством.

Итак, эксперты рекомендуют использовать домашний раствор, который является смесью дистиллированной воды и дистиллированного белого уксуса. По их словам, он достаточно эффективен, пишет Express.

Для начала смешайте 50% дистиллированной воды и 50% дистиллированного белого уксуса в бутылке с распылителем. Встряхните, чтобы все соединилось.

Затем распылите эту смесь на ткань без ворса, которой протрите телевизор. Наконец, удалите остатки отдельной сухой тканью, чтобы убедиться, что на телевизоре не осталось уксуса.

Вы также можете попробовать использовать минимальное количество средства для мытья посуды в значительно меньшем соотношении, поскольку пузырьки могут легко выйти из-под контроля. Выполните аналогичную процедуру: смешайте дистиллированную воду в бутылке с распылителем, распылите на ткань без ворса, потрите круговыми движениями, а затем вытрите сухой тканью.

Уксус имеет легкую кислотность, которая помогает мягко удалять пятна с экранов телевизоров, не будучи слишком агрессивным.

