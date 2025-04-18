Зачем на Пасху есть 12 пасок: суть традиции

Пасха – это не только величайший христианский праздник, но и глубоко символическое время, пронизанное многочисленными обрядами, приметами и народной мудростью. Есть, например, необычная, но интересная традиция, связанная с числом 12-ю пасками.

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Сегодня она известна разве что по фольклорным преданиям, но когда-то ее соблюдали с верой и надеждой, особенно женщины. OBOZ.UA рассказывает, зачем ели 12 пасок.

Традиция о 12 пасках

Паска всегда имела для украинцев сакральное значение. Его выпекали в особое время – в основном в Чистый четверг или Великую субботу, в тишине, молитве и с добрыми мыслями. Хозяйки верили: то, какой выйдет паска – прямое отражение года, ожидающего семью. Поэтому хлеб освящали в церкви, а затем делили с самыми родными.

В некоторых регионах Украины бытовала традиция: попробовать 12 пасок у 12 разных хозяек. И сделать это должна была именно молодая незамужняя девушка. Считалось, что если она отведает 12 пасок, то к следующей Пасхе встретит своего суженого.

Это был не просто кулинарный ритуал, а символический акт принятия части женской мудрости, благосостояния и материнской силы от разных семейств. Старшие хозяйки, передавая паску, молча благословляли девушку на счастливую судьбу.

Другой вариант этого поверья касался женщин, стремившихся забеременеть. Они должны были отведать 12 пасок, испеченных матерями, потому что верили, что вместе с хлебом передается благословение на зачатие, рождение и семейное счастье.

Этот обряд сопровождался молитвами и соблюдением поста и считался очень мощным в народной духовной традиции.

Народные приметы о паске

Отдельное место в украинской пасхальной традиции занимают приметы, связанные с паской:

Нельзя садиться, пока паска пекется – иначе тесто не поднимется, а сама паска потеряет силу;

Пышная и гладкая паска – к счастью, миру в семье и хорошим новостям;

Паска треснула или упала – оговорки о невзгодах или болезни;

Выбрасывать засохшую паску – грех. Ее лучше превратить в сухари или отдать животным – это считается проявлением почитания святыни.

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